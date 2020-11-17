城市網災害研討會 北市視訊分享防疫成果獲讚譽

台北市消防局今天表示，「城市網（CityNet）災害小組研討會」受疫情影響，日本橫濱市今年首度採網路視訊方式舉行，台北市在會中分享防疫物資整備和疫情兵推等防疫成果。

消防局今天發布新聞稿表示，今年CityNet城市網災害小組研討會於11日登場，因受疫情影響，本屆會議主辦城市橫濱市也決定首度改以網路視訊方式舉行，會議議題除鎖定各城市防減災政策外，同時也聚焦疫情應變與處理。

包括日本橫濱市、菲律賓馬卡蒂市、韓國首爾市及台北市等會員城市外，澳洲政府地球科學局、日本慶應大學、亞太管理研究所和菲律賓災害韌性基金會等多個學術單位與非政府組織也共同參與討論。

消防局說，台北市政府除受邀出席外，也由台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任顧文瑋以「台北市COVID-19應變與管理的最佳實務與創新思維」為題，於會中分享台北市防疫物資整備、疫情發展想定與兵棋推演，以及北市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心運作制度等防疫經驗與成果。

另外，日本橫濱市與韓國首爾市也各自分享疫情管控經驗與成果，並和北市府討論各城市間防疫規定的地域性差異和創新作為，各會員城市也盛讚北市防疫管控的成果。

近年極端氣候不斷，造成災害規模日漸增大，強化城市間的防災、減災合作成為國際重要課題，近幾年聯合國及許多國際組織都倡導「韌性城市」理念，台北市政府也於民國93年應前日本橫濱市長中田宏邀請，加入CityNet國際組織，以促進亞太區域城市的互助合作。