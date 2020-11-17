新北市玄天上帝文化祭 21、22日各限300名賜福
新北市玄天上帝文化祭將於本月20日在泰山捷運公園登場，屆時全市上百家主祀玄天上帝的宮廟將有約500尊神像齊聚一堂，在市區平安遶境，為全民祈福。後2天下午2點各有限額300名玄帝賜福驅瘟除疫轉好運活動。
預定行程包括20日新莊、泰山、五股車巡遶境，當天上午9點有點斗燈儀式；21日有孝親共餐、寫生比賽和搬搬樂活動，下午2點起限額300名玄帝賜福驅瘟除疫轉好運；22日則在新莊、泰山遶境踩街，上午8點恭迎全台眾神佛會聚新北祈安驅疫消災遶境踩街，下午2點依然有限額 300名玄帝賜福驅瘟除疫轉好運。現場還有好運活動，包括有獎金、獎品可拿。
民政局表示，「新北市玄天上帝文化祭」由新北市道教玄天上帝會聯合市內百家主祀玄天上帝之宮廟，每年透過擲筊，在新北市各區輪流舉辦，活動赒包括社會公益，平安遶境、驅瘟除疫法會、藝文展演及宗教論壇等，如今形成新北市重要的宗教文化節慶，也是北台灣最大的玄天上帝慶典。
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