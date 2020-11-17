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議員要北市擬因公殉職頒褒揚令 柯文哲允諾：會研擬

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
陳炳甫要求北市研擬因公殉職公務員頒發褒揚令，市長允若將會研擬。圖／北市議會
陳炳甫要求北市研擬因公殉職公務員頒發褒揚令，市長允若將會研擬。圖／北市議會

北市府今年因公殉職基層公務員有兩位，北市議員陳炳甫要求市長柯文哲研擬頒發褒揚令給這些奉公守法的人員。柯文哲則允若，將會研擬如何執行，並表示「可以。」

陳炳甫表示，今年八月三日一名技工在抽水站意外身亡，相關福利金有執行以外，北市府也安排此因公殉職的女兒來市府工作，這值得讚許，但統計二十年以來有21人因公殉職死亡，統計到九月二日，有一位是在會勘中中風不幸身亡，目前公務員撫卹金都是按照市府規定，因公傷亡慰問金發放要點補助，這很有實質的幫助。

根據北市政府人事處99年至109年市府公務員因公撫卹統計表，送報因公撫卹案件數99年4位、101年2位、102年2位、103年2位、105年3位、106年2位、107年2位、108年2位、109年2位，合計人數為21位。

陳炳甫表示，奉公守法的基層局處人員，是否有精神層面的肯定或者追思？陳指出，中央有頒發褒揚令、國旗覆蓋靈柩實施要點，但是等級都非常高，對國家有貢獻及層級高的人才有資格。希望市府也要有針對因公殉職的基層公務員發表褒揚令的辦法，或者是覆蓋台北市旗，來感謝肯定因公身亡的公務員。

此提議是否牴觸中央法規，陳炳甫指出，台中市在101年九月已經有用台中市旗覆蓋靈柩實施要點，法規上沒有問題，只是北市府願不願意執行而已，是否能研擬此項政策，針對基層公務人員，讓這些人有肯定與追思的儀式。

柯文哲表示，「這聽起來合理，將會請市府研擬看看，針對因公殉職褒揚條件。」陳便回，覆蓋靈柩實施要點必須從寬執行，希望明年可以定出辦法。柯表示，「好，可以。」

北市政府人事處統計99年至今，因公殉職撫卹送報有21位。圖／議員陳炳甫提供
北市政府人事處統計99年至今，因公殉職撫卹送報有21位。圖／議員陳炳甫提供

北市 公務員 陳炳甫

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