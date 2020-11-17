女議員連續5年爭取這件事 柯文哲仍不同意

台北市長柯文哲上任後，取消國小學生1周1瓶牛奶的政策，將用於牛奶的1億元經費保留，強化營養餐。台北市議員闕枚莎花了5年多幫小學生爭取牛奶，目前北市140所國小中，僅有91所每周至少喝一瓶乳品。闕枚莎下午在總質詢中問柯文哲，調查顯示，近9成學童喜歡每周至少一瓶免費乳品，8成5學童希望恢復，但柯文哲仍不同意，柯說，「我繼續找錢好了，這計畫要9000萬。」

闕枚莎說，她努力5年又216天了，柯上會期答詢時說要找錢，找到財源就支持，但從今年6月11日開始至今，找錢找了159天，「同意還不同意？還是繼續找？」柯文哲說，繼續找錢好了。

不過，柯也說，牛奶他回去會想想看，除非台灣有什麼奶品業升級計畫；北市當初補助有機米跟蔬菜，利用北市消費能力帶動台灣農業生計。

另外，闕枚莎也提出北市警、消加發勤務繁重加給，提高1.5至2倍。柯文哲雖然也說要找財源，但簽下承諾保證書，願意替北市警、消爭取。