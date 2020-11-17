聽新聞
test
0:00 / 0:00
台電北南區處成立施工班今揭牌 最小成員僅19歲
台電為推動能源轉型多項政策及加速穩定供電，今於木柵配電中心舉辦「成立施工班揭牌暨祈福典禮」，目前召募24名配電外線技術人員，其中年紀最小僅19歲；另外，唯一女性配電外線人員吳采霖表示，因受到父親影響，加上疫情因素，最後決定加入台電施工班。
台電北南區處表示，施工班成立後，將積極投入各項重大配電外線工程，解決目前承攬商配電外線技術人才日益老化短缺，以及因應退休潮帶來技術斷層問題，目前施工班共召募24名配電外線技術人員。
其中，年紀最小年僅19歲周耕賢，從國立員林崇實高工畢業後，進台電前已考取多項證照，包含工業配線丙級技術士、室內配線乙級技術士等，因對配電工作有興趣，毅然決定報考台電配電技術人員。
另外，23歲的吳采霖，父親也在台電擔任工安查核員，因受父親影響，從世新大學觀光系畢業後就投考配電技術人員，加上全球經濟萎靡不振，疫情重創觀光等相關行業，台電穩定工作及喜好從事戶外活動，也成為吳采霖加入台電的主要原因。
台電北南區處長蔡志孟指出，因應日後能源轉型再生能源大量併網發電、承攬商配電技術斷層及近幾年台電面臨退休潮等因素，因此積極召募新進員工加速技術核心傳承。
蔡志孟表示，去年10月起就積極籌備施工班，初期先成立4班，日後將擴大為施工課，可提升停電事故修復效率及供電品質，對於鄰近區處施工能力的支援更是一大挹注，也能對各區處緊急施工進行支援、靈活調度，提供民眾更優質電力服務品質。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言