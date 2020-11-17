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基隆發展關鍵 林右昌：要拉雙北的手一起走以小搏大

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆要發展關鍵，林右昌：要拉雙北的手一起走以小搏大。記者游明煌／攝影
基隆要發展關鍵，林右昌：要拉雙北的手一起走以小搏大。記者游明煌／攝影

基隆市議員林旻勳今天質詢關心基隆捷運期程，詢問市長林右昌是否可能在內任動工？林右昌說，基隆捷運整體路廊包括北北基3市，先在基隆動工是沒用的，希望能在明年完成綜合規畫及大的政策議題，施工期程就可來確定；林右昌並說，基隆要發展，要拉著台北、新北的手一起走，以小搏大。

林旻勳說，基隆捷運如能在林右昌第二任市長任內動工，希望能從八堵先開始建置改善。另外，他也建議，國道一號五堵交流道在尖峰時段回堵嚴重，希望市府爭取拓寬高速公路或增設高架匝道，解決塞車的問題。

議員張耿輝則建議，請市府積極向中央爭取國道一號汐止五股高架道路（18標），由原汐止端延伸基隆，以徹底解決汐止段常塞車之苦。

林右昌表示，基隆捷運要看長遠，但他任內會有大幅度的進展這是確定的，不一定要在他任內動工，但他對興建很有信心。

林右昌並說，解決交通不能單從基隆的角度來看，高速公路塞車不只是塞在五堵、汐止，也塞在內湖。市府已向中央爭取，高速公路汐止端到基隆路段，由南往北增設匝道的可行性評估，初步研究是可行的，會加速推動。

「北北基桃是1千萬人口的生活圈，基隆要發展，要拉著台北、新北的手一起走，以小搏大。」林右昌說，在沒有籌碼的情況下讓市政向前推動，不要劃地自限，在基隆想基隆的問題，要從大台北生活圈的角度思考，找出解決基隆問題的答案，這才是務實的。

基隆 林右昌 汐止 捷運

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