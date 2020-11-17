塔城鄭州路仍禁機車左轉 北市：觀察後維持待轉

北市鄭州路和塔城街口因取消機車直接左轉，當時北市府表示，將要觀察3個月，眼看3個月期限將近，台灣機車路權促進會今在臉書表示，不排除於11月20日再發起抗議，與北市府再玩一次「待轉大富翁」。對此，北市交通局表示，應不會恢復直接左轉，周四會辦記者會說明。

交通局指出，今年8月1日起取消機車直接左轉後，針對改善成效持續觀察了3個月，發現該路段的肇事率有下降的趨勢，短時間應該不會恢復機車直接左轉的政策。

台灣機車路權促進會本周五不排除再舉辦一次待轉大富翁行動，交通局表示，若真的舉辦，屆時會有警員現場指揮交通；對於堵塞交通者將會進行規勸，勸導不聽者則會依法懲處。

交通局表示，對於鄭州路和塔城街口交通政策，本周四會開記者會說明，未來也會繼續與台灣機車路權促進會溝通，短時間恐不會恢復機車直接左轉，但交通管制會不斷滾動式檢討，若時空背景有變化也會持續修正。