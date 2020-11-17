南門市場今動土典禮 柯文哲：將成為北市新地標

台北市南門市場歷史悠久，因建物被鑑定為海砂屋，去年10月熄燈，270攤商搬到中繼市場，舊有市場拆除並進行「南門大樓暨市場改建統包工程」，預計2023年2月完工，北市長柯文哲今出席動土典禮並表示，新大樓啟用後將成北市新地標與驕傲。

柯文哲表示，南門市場為歷史最悠久公有傳統市場，太太陳佩琪以前在婦幼醫院服務時，下班常到南門市場買菜，南門市場著名的包含糕點、南北雜貨、生鮮、熟食等。南門市場重建過程最困難的就是溝通，因此要感謝南門市場自治會長王國銓，讓攤商順利搬遷至中繼市場，「中繼市場還被經濟部評為5星優良市場」。

柯說，南門市場改建後將成打造成地上12層、地下5層建物，將來生意一定會很好，因為交通位於三鐵共構，包含捷運萬大線、紅線、綠線交會，加上全新硬體及中繼市場搬回，軟體措施也會更有經驗，南門市場啟用後將成為台北市新地標與驕傲。

王國銓則說，搬離舊有大樓已一年，現在順利動土，希望可盡快完工，讓攤商可以回到原來的「根」、「本」，也期望搬進新大樓後可以變得更好，市場做得更現代化。當初270攤商搬到中繼市場都是抱持喜悅的心情，一來中繼市場弄得很美，二來新大樓交通將位於三鐵共構，除方便原有顧客前來購買外，也能吸引到新的客源。