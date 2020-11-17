新北推行動保母APP 預計明年7月上線

新北一年有3萬名新生兒，新北社會局設立居家托育媒合平台「新北育兒資訊網」，將私立托嬰中心、居家托育人員資料納入，民眾只要在家就可透過資訊網搜尋保母，兒童托育科長林秀穗指出，為了方便家長手機搜尋，將開發「行動保母APP」，預計明年7月正式上線。

中央大學土木研究所專任助理的博士候選人莊友涵，去年懷孕時因血壓急遽升高造成腦部原本先天性畸形血管破裂出血，因身體關係無法照顧孩子，丈夫又必須上班，今年9月就透過網路新北育兒資訊網，順利找到居家保母藍雪甄。

53歲的藍雪甄曾在安親班和幼稚園服務，2012年考取保母證照，迄今收托11名嬰幼兒，藍雪甄說，她會熬煮南瓜、黃豆和五穀，然後打成黏稠的南瓜豆漿餵食孩子，並與家長保持密切聯繫，讓家長都能安心。

林秀穗說，今年5月就納入私托、居家托育人員的基本資料、收托情形、環境介紹、個人托育理念，目前已有5372名加入，並委託13家協會負責各區的媒合管理，家長透過網路至新北育兒資訊網，就能查詢家附近的保母。

林秀穗表示，目前累計389筆媒合申請，今年8月再把新北公私立幼兒園、準公共和和非營利幼兒園等全部納入網，讓6歲以下幼兒家庭得到完善照顧資訊，預計明年7月推出行動保母APP。