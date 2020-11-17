東北季風挹注雨量 翡翠水庫蓄水率逾9成

中央氣象局局長鄭明典今天在臉書發文說，翡翠水庫快滿了，可見東北風帶來顯著降雨貢獻。台北翡翠水庫管理局表示，目前蓄水率達90.15%，大台北地區未來3個月用水無虞。

今年台灣水情較為吃緊，經濟部水利署11日指出，近期東北季風可望帶來降雨，預期主要為東北部、北部地區受惠，包括翡翠水庫和石門水庫都可帶來進帳。

鄭明典今天上午在臉書發表圖文說「翡翠水庫快滿了！看看今年東北風帶來降雨的貢獻，很顯著~」。

台北翡翠水庫管理局水庫操作科科長林保隆告訴中央社記者，統計自11日起迄今的降雨量為79.4毫米，同期間的水庫進水量為2360萬噸，這波東北季風確實為水庫帶來不錯進帳。

林保隆指出，水庫水位於今天中午12時顯示為166.39公尺，相較11日的163.63公尺，有明顯增加，目前蓄水率為90.19%，大台北地區未來3個月用水無虞，但因桃園至台中地區的水情仍吃緊，呼籲民眾仍應節約用水。