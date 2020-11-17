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疫情商家慘！北市府救觀光規畫「萬華區」系列活動

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
青山宮邀請經營二十多年的古早味麵茶車吳先生，前來廟宇讓民眾免費品嚐兒時的味道。記者潘永鴻／攝影
青山宮邀請經營二十多年的古早味麵茶車吳先生，前來廟宇讓民眾免費品嚐兒時的味道。記者潘永鴻／攝影

北市萬華區艋舺青山宮建宮165週年青山王千秋祭典開鑼記者會，靈安尊王一號救護車捐贈「靈安尊王一號救護車」給台北市消防局，由於台北市長柯文哲今召開市政會議無法出席，由北市副市長蔡炳坤前來祝福。蔡特別提到，剛上任第一天，市長交代青山王祭是全台灣最大特色，只有此廟有進行「暗訪夜巡」，而接下來市府也將推出系列活動搶救經濟，要把人帶回台北。

蔡炳坤表示，這是一個在宮廟文化當中，非常特別，因此市府要盡最大努力，協助文化能夠成為台北特色，過往已有和青山王合作活動，從民政局、文化局、觀傳局都和青山宮管理委員主委黃清源請益。由於此廟宇活動盛大，蔡強調，今年中華文化總會也加入共同主辦。

蔡炳坤表示，柯文哲對萬華地區非常重視，從此刻開始，延續到明年三月份，將會推動一連串系列活動，青山王為開鑼第一場，接下來將有城西生活節、艋舺拼場系列展演，今年也首創西門町商場，引進八處地方國際IP，將會搭配台北燈節在萬華舉辦，一直到明年三月七號，長達四個多月時間。

蔡炳坤說，若再搭配年貨大街，及許多相關的商圈活動，可以讓商家感受到客人回流的感受，不再因疫情關係而有所打擊，這些活動為一連串系列，之後還要再推出「如何把團客、自由行帶回台北。」因此，市府正在研擬一波，來補助團客及自由行，搭配整個萬華地區系列活動，成為國人受愛的觀光景點，重點要讓客人消費及住在台北飯店。

對於西門町商場引進八處地方國際IP，市府該如何規畫？北市府商業處長高振源表示，此計畫尚未定案，初步規畫希望在西門町內設置八處空間，例如六號出口兩到三個點，或是紅樓外圍廣場提供市集擺攤，也會在徒步區擺放裝置物，讓民眾可以打卡，並且將人潮帶入西門町商圈內，但目前正與商圈討論中。

青山宮活動最大特色為暗訪夜巡，黃清源指出，祭典時間前後共三天從12月3日至12月5日，最後一天晚間九點半將邀請市長柯文哲參與西門町成都路藝陣拜壇衝轎活動，這是艋舺地區一年一度的最大信仰盛事，也是北台灣極少數在冬季舉行的神祇遶境廟會活動。

黃清源說，艋舺青山宮主祀靈安尊王，是萬華的信仰中心，ㄧ百多年來，青山王鎮守此處，對於地方安定有很大的貢獻，每年出巡繞境，時任總統、市長必親自恭送起轎。

黃清源表示，還會邀請白沙屯拱天宮、四湖參天宮、淡水清水巖、大甲聖母宮、麥寮拱範宮、新莊地藏庵、北港朝天宮、七大宮廟陣頭參與，由於今年全球都受到新冠肺炎侵襲，台灣已有數場指標性的宗教活動延後或是取消，但青山宮選擇擴大舉行繞境，並邀來全國知名廟宇共同祈福，期待台灣眾神能夠攜手護台灣並安撫人心。

青山宮開鑼儀式，廟方邀請古早味麵茶車來到現場免費請民眾品嘗，吳先生表示，今年已53歲，麵茶車是繼承父親事業，從33歲開始推著車出來賣麵茶。他笑說，「賣最好是麵茶，現在這種食物已經慢慢不見了，所以我繼續做下去，也是傳承爸爸的技術。」

青山宮將在12月3日至12月5日舉辦「夜巡」，是深具傳統信仰意義的特殊儀式。記者潘永鴻／攝影
青山宮將在12月3日至12月5日舉辦「夜巡」，是深具傳統信仰意義的特殊儀式。記者潘永鴻／攝影
艋舺青山宮捐贈「靈安尊王一號救護車」給北市消防局。記者潘永鴻／攝影
艋舺青山宮捐贈「靈安尊王一號救護車」給北市消防局。記者潘永鴻／攝影

西門町 北市 艋舺

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