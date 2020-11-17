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新店首座前瞻停車場 2022年完工啟用
新北交通局向中央爭取前瞻預算興建22座停車場，￼位於新店的綠湖公園地下停車場今正式動工，預計2022年完工，不過新北仍有9個前瞻預算停車場多次流標，交通局指出，已追加15%以上的預算，5處已開標、2處公告、2處層核中。
綠湖公園地下停車場緊鄰捷運大坪林站、七張站，附近又有裕隆城開發案，車流量大且人潮集聚，而原本的寶中民營停車場停止營運，當地停車需求迫切，因此使用該地興建地下停車場，紓解停車需求。
交通局長鍾鳴時指出，綠湖公園地下停車場總經費4億1812萬元，興建地下3層可供336個汽車停車位，預計2022年10月完工啟用，並導入車牌辨識、車位在席偵測等智慧系統等智慧停車服務；且停車場仍保有湖泊、綠蔭等景觀。
不過22個前瞻計畫停車場，其中有9個停車場多次招標未果，鍾鳴時說，近期因為缺技術工、鋼材等材料漲價，新北停車場位於市區施工難度較高，廠商投標意願不高，已分別追加預算，並重新公告、招標。
另外新北也持續向中央爭取永平國小停車場、永平立體停車場、三重玫瑰停車場、板橋海山高中地下停車場的前瞻預算補助，其中永平國小停車場除了預算外，也涉及地下垃圾、學校等問題，仍須協調溝通中。
鍾鳴時說，先前捷運已施工過永平國小，欲施作停車場的地下垃圾屬於乾式與捷運施工時相同，未來順利動工時，會縮短開挖垃圾的時程，並有替代的運動空間，盼降低對學生的影響，並紓解當地的停車需求。
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