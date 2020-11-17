快訊

8年來接連住院又罹癌！一張重大傷病卡 陳文茜悟出人生結局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店首座前瞻停車場 2022年完工啟用

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局向中央爭取前瞻預算興建22座停車場，￼位於新店的綠湖公園地下停車場今正式動工，預計2022年完工。記者王敏旭／攝影
新北交通局向中央爭取前瞻預算興建22座停車場，￼位於新店的綠湖公園地下停車場今正式動工，預計2022年完工。記者王敏旭／攝影

新北交通局向中央爭取前瞻預算興建22座停車場，￼位於新店的綠湖公園地下停車場今正式動工，預計2022年完工，不過新北仍有9個前瞻預算停車場多次流標，交通局指出，已追加15%以上的預算，5處已開標、2處公告、2處層核中。

綠湖公園地下停車場緊鄰捷運大坪林站、七張站，附近又有裕隆城開發案，車流量大且人潮集聚，而原本的寶中民營停車場停止營運，當地停車需求迫切，因此使用該地興建地下停車場，紓解停車需求。

交通局長鍾鳴時指出，綠湖公園地下停車場總經費4億1812萬元，興建地下3層可供336個汽車停車位，預計2022年10月完工啟用，並導入車牌辨識、車位在席偵測等智慧系統等智慧停車服務；且停車場仍保有湖泊、綠蔭等景觀。

不過22個前瞻計畫停車場，其中有9個停車場多次招標未果，鍾鳴時說，近期因為缺技術工、鋼材等材料漲價，新北停車場位於市區施工難度較高，廠商投標意願不高，已分別追加預算，並重新公告、招標。

另外新北也持續向中央爭取永平國小停車場、永平立體停車場、三重玫瑰停車場、板橋海山高中地下停車場的前瞻預算補助，其中永平國小停車場除了預算外，也涉及地下垃圾、學校等問題，仍須協調溝通中。

鍾鳴時說，先前捷運已施工過永平國小，欲施作停車場的地下垃圾屬於乾式與捷運施工時相同，未來順利動工時，會縮短開挖垃圾的時程，並有替代的運動空間，盼降低對學生的影響，並紓解當地的停車需求。

新店的綠湖公園地下停車場今正式動工，預計2022年完工，可供336個汽車停車位。圖／報系資料照片
新店的綠湖公園地下停車場今正式動工，預計2022年完工，可供336個汽車停車位。圖／報系資料照片

停車場 新北 捷運

延伸閱讀

新北恐龍園區失修暗藏危機 議員批：淪恐怖園區

新北清潔隊擺脫舊形象 拍月曆呈現不同的美感

新北樹林分局員警暖舉 助離家出走少女返家

台中捷運搭乘便利 但停車場配套仍有不足

相關新聞

北市仍禁塔城鄭州路左轉 機車族周五不排除再玩大富翁

台北市鄭州路和塔城街口從8月1日起，取消機車直接左轉，引發「台灣機車路權促進會」日前發起「待轉大富翁」抗議活動。當時北市...

新北推行動保母APP 預計明年7月上線

新北一年有3萬名新生兒，新北社會局設立居家托育媒合平台「新北育兒資訊網」，將私立托嬰中心、居家托育人員資料納入，民眾只要...

疫情商家慘！北市府救觀光規畫「萬華區」系列活動

台北市萬華區艋舺青山宮建宮165週年青山王千秋祭典開鑼記者會，靈安尊王一號救護車捐贈「靈安尊王一號救護車」給台北市消防局...

新店首座前瞻停車場 2022年完工啟用

新北交通局向中央爭取前瞻預算興建22座停車場，￼位於新店的綠湖公園地下停車場今正式動工，預計2022年完工，不過新北仍有...

新北恐龍園區失修暗藏危機 議員批：淪恐怖園區

位於華中橋下方的「新北恐龍園區」，列為新北市十大河濱主題公園之一，但市議員張志豪接獲陳情，園區內出現恐龍造景斑駁、裝置藝...

新北清潔隊擺脫舊形象 拍月曆呈現不同的美感

新北市環保局今年籌畫2021年月曆，有別於消防局以力與美為主題，將呈現清潔隊不同於平日的美感，也要展現認真清理市容的一面...

影／19歲被耕耘機截走右腿 他做街賣也順手「夾」垃圾

「您好，一項100元，參考一下」用雙手與單腳力量推動輪椅的街賣者李愛元，每天早上7點到晚上8、9點會徘徊在捷運景美、景安...

捷運三鶯延伸八德段「新北營運」

捷運三鶯線預計2023年完工，目前整體進度達46.04%，新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦昨至兩市交界的鶯桃福德預定站視察...

紓解車潮 福德一路177巷將拓寬

捷運三鶯線預計在2023年完工，其中位於新北鶯歌、桃園八德交界的鶯桃福德站，預估可吸引許多居民搭乘通勤，不過相連的福德一...

焚化廠業者喊苦 「已和商家、社區解約」

新北市環保局臨時宣布樹林焚化廠暫緩整建，議員指出有些清運業者擔心12月無法消化垃圾，提前與商家和社區解約，如今環保局又宣...

樹林焚化廠整建 延至明年6月

新北市環保局預定12月整建樹林焚化廠，全市約1/3垃圾量只能暫時堆置，但清運業者在五股觀音山設置的垃圾暫置場因違規遭撤照...

捷運國父紀念館站 新設電扶梯啟用

因應高齡化，打造台北捷運無障礙空間，台北捷運工程局分階段進行捷運車站電梯、電扶梯改善計畫。北捷國父紀念館站2號出口日前完...

熱門新聞

影／桃園八德大湳交流道周遭上班必塞 交通局增1右轉車道

台中捷運試營運 明道中學校長汪大久帶學生試乘

鹿港轉運站招商說明會 秀泰、新光影城都來了

台中捷運試營運 網友留言「注意翻車」遭法辦

南投埔里福興溫泉區聯外道路完工 局部開放通車

僅靠單線難賺錢 中捷出租車廂廣告進帳千餘萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。