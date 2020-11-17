北市仍禁塔城鄭州路左轉 機車族周五不排除再玩大富翁

台北市鄭州路和塔城街口從8月1日起，取消機車直接左轉，引發「台灣機車路權促進會」日前發起「待轉大富翁」抗議活動。當時北市府表示，將針對改善成效持續觀察3個月，眼看3個月期限已經到期，台灣機車路權促進會今天再度在臉書發起抗議行動，不排除11月20日晚上，再與台北市政府一起玩大富翁。

台灣機車路權促進會公關部副主任楊大寬表示，之所以再度發起鄭州路塔城街的待轉大富翁行動，是因北市府承諾的觀察3個月期限，已在11月8日到期，他們昨天與交工處開會，市府還是要維持取消機車直接左轉。

主任劉成謙也表示，儘管北市交通局11月20日將再度與促進會開會，但應是要針對另外的單一路口討論，但若11月20日的會，交通局堅持不開放塔城街鄭州路直接左轉，促進會不排除再度在路口發起大富翁行動。

促進會認為，取消機車直接左轉未必讓機車族較安全，甚至交通局的單一路口檢討，也會造成不連貫問題，更會造成機車騎士混亂。

甚至台灣機車路權促進會也質疑，機車不強制左轉的議題，包括民進黨、時代力量、綠黨、台灣基進等都有人關注，但台北市長柯文哲的民眾黨卻不聞不問，尤其促進會成員有人之前是票投民眾黨，讓他們相當失望。

台灣機車路權促進會今天在臉書表示，北市府三個月的承諾到期了，但塔城街的待轉牌依然高聳，政府評估、評估、再評估，評估出來的還是高掛的待轉牌，11月20日晚上6點至8點30分，「我們再與台北市政府一起玩大富翁。」