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新北恐龍園區失修暗藏危機 議員批：淪恐怖園區
位於華中橋下方的「新北恐龍園區」，列為新北市十大河濱主題公園之一，但市議員張志豪接獲陳情，園區內出現恐龍造景斑駁、裝置藝術生鏽等狀況，小朋友一不小心就會劃傷，淪為「恐怖園區」。新北高管處表示，已會勘盤點改善事項，將在明年2月12日前完成改善。
新北市高管處2014年起於華中橋推出3D立體彩繪後，接續在該地規畫全國唯一河濱自行車道旁恐龍主題園區，有小暴龍、三角龍、小劍龍、恐龍蛋、翼龍等造景，以及滄龍3D立體彩繪，吸引民眾拍照打卡。
不過，張志豪接獲民眾陳情，園區內的恐龍造景斑駁，外觀龜裂，缺乏保養維護，一旁的大黃蜂機器人及侏儸紀公園吉普車裝置藝術，也出現生鏽狀況，一不小心就會割傷人。
張志豪也表示，恐龍園區列為新北十大園區之一，但相較新北大都會公園，維護經費過少，明年度的行銷經費中，大都會公園及水道節就佔近2千萬，其餘園區卻皆無，水利局除應盡速編列預算改善及增加設施，並加強各園區行銷，而不是讓恐龍園區淪為「恐怖園區」。
新北市高管處長謝俊隆表示，新北市河濱園區總計132公頃，明年度共編列約9億8千萬的園區業務費，包含修繕及維護，將分為八大流域，依優先需求進行園區改善。新北恐龍園區已於上周五完成會勘，將在明年2月12日前完成改善，並研議後續行銷活動。
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