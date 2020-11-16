開啟北桃任意門 桃園新北雙市長視察捷運三鶯線

桃園市長鄭文燦今天與新北市長侯友宜，共同視察捷運三鶯線，了解目前工程進度及延伸線辦理進程，兩位市長表示，三鶯線延伸進桃園市八德區，將串起桃園與新北生活圈，加速實踐北北桃共同生活圈的願景。

桃園市捷工局長陳文德表示，未來三鶯延伸八德段完工通車後，像是開啟北桃任意門，八德經三峽、鶯歌到土城，僅需30分鐘就可到達，桃園、新北的捷運系統串連，擴大軌道建設路網，八德將成為桃園的新門戶，也提供民眾交通上另外一個新選擇。

桃園市捷運工程局指出，（LB12）鶯桃福德站為三鶯主線的端點站，也是三鶯延伸八德段的起點。新北市捷運三鶯線路線長度約14.29公里，共設12站，工程於105年動工，三鶯線在設計時，考慮後續延伸銜接，已於（LB12）鶯桃福德站預留尾軌，以利未來八德延伸段施工。

另外，機電系統也保留擴充彈性，延伸線將與主線採同樣機電系統，民眾搭乘時可一車到底。目前三鶯主線的工程進度約46.04%，預計將於112年底完工。

桃園三心六線捷運路網中的「三鶯線延伸八德段」則委託新北市政府代辦，路線起點在（LB12）鶯桃福德站，全長約3.9公里，設置1高架1地下車站，終點站（LB14）未來將與捷運綠線G04站在地下銜接共構。

三鶯延伸線計畫的可行性研究於108年11月13日奉行政院核定，目前正辦理綜合規畫作業，以110年行政院核定為目標，將在綜合規畫報告核定後7年完工通車。