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開啟北桃任意門 桃園新北雙市長視察捷運三鶯線

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天與新北市長侯友宜共同前往桃園與新北交界的鶯歌區福德一路，視察捷運三鶯線（LB12）鶯桃福德站工區，了解目前工程進度及延伸線辦理進程。圖／市府捷工局提供
桃園市長鄭文燦今天與新北市長侯友宜共同前往桃園與新北交界的鶯歌區福德一路，視察捷運三鶯線（LB12）鶯桃福德站工區，了解目前工程進度及延伸線辦理進程。圖／市府捷工局提供

桃園市長鄭文燦今天與新北市長侯友宜，共同視察捷運三鶯線，了解目前工程進度及延伸線辦理進程，兩位市長表示，三鶯線延伸進桃園市八德區，將串起桃園與新北生活圈，加速實踐北北桃共同生活圈的願景。

桃園市捷工局長陳文德表示，未來三鶯延伸八德段完工通車後，像是開啟北桃任意門，八德經三峽、鶯歌到土城，僅需30分鐘就可到達，桃園、新北的捷運系統串連，擴大軌道建設路網，八德將成為桃園的新門戶，也提供民眾交通上另外一個新選擇。

桃園市捷運工程局指出，（LB12）鶯桃福德站為三鶯主線的端點站，也是三鶯延伸八德段的起點。新北市捷運三鶯線路線長度約14.29公里，共設12站，工程於105年動工，三鶯線在設計時，考慮後續延伸銜接，已於（LB12）鶯桃福德站預留尾軌，以利未來八德延伸段施工。

另外，機電系統也保留擴充彈性，延伸線將與主線採同樣機電系統，民眾搭乘時可一車到底。目前三鶯主線的工程進度約46.04%，預計將於112年底完工。

桃園三心六線捷運路網中的「三鶯線延伸八德段」則委託新北市政府代辦，路線起點在（LB12）鶯桃福德站，全長約3.9公里，設置1高架1地下車站，終點站（LB14）未來將與捷運綠線G04站在地下銜接共構。

三鶯延伸線計畫的可行性研究於108年11月13日奉行政院核定，目前正辦理綜合規畫作業，以110年行政院核定為目標，將在綜合規畫報告核定後7年完工通車。

桃園市長鄭文燦今天與新北市長侯友宜共同前往桃園與新北交界的鶯歌區福德一路，視察捷運三鶯線（LB12）鶯桃福德站工區，了解目前工程進度及延伸線辦理進程。圖／市府捷工局提供
桃園市長鄭文燦今天與新北市長侯友宜共同前往桃園與新北交界的鶯歌區福德一路，視察捷運三鶯線（LB12）鶯桃福德站工區，了解目前工程進度及延伸線辦理進程。圖／市府捷工局提供
桃園市長鄭文燦今天與新北市長侯友宜共同前往桃園與新北交界的鶯歌區福德一路，視察捷運三鶯線（LB12）鶯桃福德站工區，了解目前工程進度及延伸線辦理進程。圖／市府捷工局提供
桃園市長鄭文燦今天與新北市長侯友宜共同前往桃園與新北交界的鶯歌區福德一路，視察捷運三鶯線（LB12）鶯桃福德站工區，了解目前工程進度及延伸線辦理進程。圖／市府捷工局提供

捷運 三鶯線

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