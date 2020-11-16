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中職／「太快樂」德保拉奪年度MVP 暌違12年洋將獲獎

故鄉小朋友搭遊覽車校外教學 賴清德邀總統府作客

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里區萬里、大坪和崁腳國小學生，今天前往板橋參加耶誕城活動。圖／新北市議員張錦豪提供
新北市萬里區萬里、大坪和崁腳國小學生，今天前往板橋參加耶誕城活動。圖／新北市議員張錦豪提供

新北耶誕城活動熱鬧登場，新北市議員張錦豪今天安排萬里區萬里、大坪和崁腳國小學裡，前往板橋遊玩。副總統賴清德得知出生地、故鄉的孩子出遊，也邀他們去參觀總統府，讓小朋友覺得既新奇又興奮。

張錦豪說，新北耶誕城是年度盛事，因地點都是在板橋區，往來交通便利地區學童較有機會參加，反觀北海岸小朋友就難成行。去年爭取經費，首度安排當地小朋友搭遊覽車板橋歡樂城進行校外教學，師生和家長反應熱烈，今年再度成行。

賴清德聽到萬里區小朋友出遊，到板橋校外教學，也邀請大家到總統府做客，經過多方協調，今天成行。幾乎所有小朋友都是第一次進總統府，出發前內心非常期待。賴清德在總統府等待小朋友到來，並在總統府敞廳與大家合照。

新北市萬里區萬里、大坪和崁腳國小學生，今天前往板橋參加耶誕城活動。圖／新北市議員張錦豪提供
新北市萬里區萬里、大坪和崁腳國小學生，今天前往板橋參加耶誕城活動。圖／新北市議員張錦豪提供
新北市萬里區萬里、大坪和崁腳國小學生，今天前往板橋參加耶誕城活動，並前往總統府參觀。圖／新北市議員張錦豪提供
新北市萬里區萬里、大坪和崁腳國小學生，今天前往板橋參加耶誕城活動，並前往總統府參觀。圖／新北市議員張錦豪提供
新北市萬里區萬里、大坪和崁腳國小學生，今天前往板橋參加耶誕城活動。圖／新北市議員張錦豪提供
新北市萬里區萬里、大坪和崁腳國小學生，今天前往板橋參加耶誕城活動。圖／新北市議員張錦豪提供

總統府 萬里

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