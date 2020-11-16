塭仔圳重劃區排除戶不滿容積率低 市府前拉布條抗議

延宕多年的新泰塭仔圳市地重劃案終於在今年8月發布實施，第1區預計明年動工。但今日有上百名已排除在重劃區外的合法聚落住戶，因不滿容積率僅有115%，且未來重劃後，現有通行道路恐消失，聚集在新北市府前拉布條抗議；城鄉局則表示，達一定規模並依規定申請建築者，仍保障140%容積率，另可透過繳交與參與重劃者負擔比例一致的45%回饋代金，比照參與重劃的第三種住宅區容積率210%。

上百名「新莊泰山合法房屋自救會」今高舉「三樓透天厝變一樓廁所」、「禁建52年剝奪人民權利」等布條，於新北市府前抗議，高喊要侯友宜「踹共」。

自救會表示，成員都是淡水河洪水平原管制前的合法房屋，屬合法建地，並非1973年新莊鎮實施都市計畫後的農地，應被排除在2002年新泰塭仔圳市地重劃區範圍之外。

不過在重劃後，未來房屋若要改建，容積率從440%調降到115%，建蔽率更從80%降至50%，「三樓透天厝變成一間廁所，難以接受」。且未來周邊的新莊路、新樹路、三和路、三泰路、福營路等5條主幹道，幾乎消失，住戶難以進出及停車，相當不便。

城鄉局回應，考量整體開發公平性，自2002年發布實施細部計畫後，即訂定不同住宅區的差別容積機制，並規定排除重劃的合法聚落（第一種住宅區）應依都市更新辦理開發。

城鄉局表示，此次通盤檢討放寬多元重建機制，除依都市更新規定辦理外，亦得以容積率115%自行重建，同時達一定規模並依規定申請建築者，仍保障2002年訂定的140%容積率；此外，也可透過繳交與參與重劃者負擔比例（45%）一致的回饋代金，比照參與重劃之第三種住宅區210%容積率。

道路部分，因塭仔圳現有主要幹道並非都市計畫道路，且區內道路系統紊亂，故透過市地重劃方式，重塑地區交通路網，為保障第一種住宅區通行及日後自行改建權益，均已配合規劃臨接計畫道路，且三泰路、新樹路等塭仔圳內既有主要幹道路段，多皆配合劃設為計畫道路，部分路段則配合整體交通系統調整。