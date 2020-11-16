出席行政院會後幹掉丁怡銘？ 柯文哲：他們害人反害己

台北市長柯文哲日前出席行政院會發表對萊豬牛的意見，前行政院發言人丁怡銘後續也因牛肉麵失言風波，向院長蘇貞昌請辭獲准。台北市議員王鴻薇今天質詢時說，柯難得參加行政院會「就幹一個蘇院長的左右手」，柯文哲則說「這不能怪我！是他們（指丁）害人沒有成功，害到自己」，與他參加行政院會沒有關係。

丁怡銘因發表「牛肉麵冠軍使用萊牛」引發譁然，為了平息風波，向蘇揆請辭獲准，不過時間點剛好落在行政院會結束後，王鴻薇質詢時就向柯文哲說「你平常很少參加行政院會，你參加一次就幹掉一個蘇貞昌的左右手」。

柯文哲則趕緊澄清「這不能怪我！是他們害人沒有成功，害到自己」，柯說他在行政院會中，很誠心地表達解決方案，就是明白標示萊豬萊牛，要吃的人就吃，不吃的人就不要吃，但明年1月1日就快到了，到現在都還沒看到解決方案。

柯文哲還說，是上週質詢時，民進黨籍台北市議員梁文傑和許淑華要他去給中央意見，所以才出席行政院會。

另外，王鴻薇也提到，有網友告發丁怡銘失言違反《社違法》，但刑事局不辦，不過台北市警察局也有收到檢舉，期盼警察局能毋枉毋縱。