樹林焚化廠整建暫緩 清運業者喊損失

新北市臨時宣布樹林焚化廠暫緩整建，新北市議員葉元之指出有些清運業者擔心12月無法消化垃圾，提前與商家和社區解約，如今環保局又宣布延至明年中整建，讓業者無所適從。新北市環保局表示，其實1個月整建期並不長，業者受影響程度並不大，且目前聽到業者真的與商家解約案例也不多，市府會在明年6月前也會與清運業者做好溝通，減少相關事件發生。

葉元之表示，近期已有清運業者擔心沒能力處理12月整建期無法送進焚化廠的垃圾，提前與店家、社區解約，沒想到整建工程又延到明年6月，現在要回去與商家重訂合約的話，對方也不會答應，只能自己吞下損失。

葉元之說，市府在做焚化廠相關政策時，還是應要做好相關配套，否則後面會衍生許多問題，造成清運業者與民眾兩方的損失。

清運業者指出，若像環保局所指，要將垃圾送至外縣市焚燒，那成本勢必增加，有些業者可能自行吸收，有些會轉注給商家、社區大樓，市府雖規定不可隨意漲價或解約，但其實依照法規，社區大樓只要分類沒做好，業者就有權解除合約，最後受影響的還是市井小民。

環保局回應，近期確有聽到相關業者提前解約的傳聞，但實際上收到的案例很零星，若業者真的受到損失，都可以打電話至環保局來主張權利，市府會協助處理。

環保局表示，市府不會墨守成規，只用一種方式來面對樹林焚化廠整建問題，屆時還會透過調度等方式來減少成本增加的問題，請清運業者不必太過憂心。

環保局補充，近期有注意到業者與商家的合約問題，所以已與法制局在研議是否能設計定型化契約，讓清運業者與社區大樓的合約更有保障。