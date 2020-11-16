偏鄉平林里籃球賽開打 在地學子青年爭霸

偏鄉的雙溪區平林里，利用黃金資收站的盈餘，連續二年舉辦籃球爭霸戰，昨(15)日激烈競賽，在地青年與雙溪高中組成隊伍，與力邀的其他地區籃球隊進行交流，讓小地區的籃球賽也辦得有聲有色。

新北市議員林裔綺表示，雙溪區平林里自三年前建設了台二丙線三號橋下方的籃球場後，便積極推動里內的籃球運動風氣，從里長到社區理事長的孩子都曾因籃球嗜好，而選擇就讀體育相關科系，大家出社會後仍很想念一起打球的日子，14、15日是里內第二次舉辦籃球爭霸戰，利用每週四環保志工的資收盈餘，請到專業裁判、音控和設計獎杯，讓小地區的籃球賽也辦得有聲有色。

此次參加的隊伍，除了雙溪高中、平林青年、雙溪大聯盟外，其餘都是來自外地的選手，雖然有地主隊優勢，要在四回合搶下積分不容易，兩方都積極投出三分球影響局勢，「雙溪高中隊」以季軍賽的微小差距勝出，而冠亞軍賽「平林青年隊」則是落後惜敗，但仍能從彼此的汗水看出對比賽的真摯與熱血，這才是籃球賽的初衷。

平林里長黃添松表示，雖然此次平林青年們無緣拿下冠軍，但亞軍季軍都由雙溪在地隊伍囊括，也是值得開心的消息，期待往後能繼續將比賽辦下去，讓更多年輕人投入打籃球的嗜好，揮灑健康又正向的青春。