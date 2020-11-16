拚辦學再創風華 瑞芳高工整合三大支柱

瑞芳高工已有87年歷史，為使近百年的學校資源更加整合，瑞工整合三大支柱，包括爭取「住宿型學校」特色的校友會、長期捐助體育用品的文教基金會，以及家長會，希望未來三方立場能更多整合，期盼再創瑞工風華。

瑞芳高工校長顏龍源表示，瑞芳高工至今有87年歷史，學生在技藝競賽、科學展覽、專題製作、體育競技等方面均有亮麗成績，而在這背後是「校友會」、「文教基金會」、「家長會」作為學校三大支柱，撐起孩子們馳騁發揮的舞台，而13日這天校方也邀請三會成員進行餐宴，並彼此介紹交流，希望未來三方立場能更多整合，順利推行校務。

今年瑞工家長會選出新任會長李佳縈，堅強的顧問團隊跟隨左右，也展現她對學校未來發展的衝勁與期待，而總是默默支持贊助的校友會與文教基金會，是一群對瑞芳高工充滿感情的學長學姊們組成，個個事業有成也不忘回饋母校，此次也提供捐助，祝福學校新一年有更宏大的氣象。

瑞芳高工在三大資源的滋養下，每年都有充足的弱勢助學金，幫助學生穩定向學，而接下來校方也會持續發展「住宿型特色學校」，讓各地區的優秀學子願意前來住宿學習，改善自習環境，更多時間培養出專業技能。