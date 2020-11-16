聽新聞
test
0:00 / 0:00
拚辦學再創風華 瑞芳高工整合三大支柱
瑞芳高工已有87年歷史，為使近百年的學校資源更加整合，瑞工整合三大支柱，包括爭取「住宿型學校」特色的校友會、長期捐助體育用品的文教基金會，以及家長會，希望未來三方立場能更多整合，期盼再創瑞工風華。
瑞芳高工校長顏龍源表示，瑞芳高工至今有87年歷史，學生在技藝競賽、科學展覽、專題製作、體育競技等方面均有亮麗成績，而在這背後是「校友會」、「文教基金會」、「家長會」作為學校三大支柱，撐起孩子們馳騁發揮的舞台，而13日這天校方也邀請三會成員進行餐宴，並彼此介紹交流，希望未來三方立場能更多整合，順利推行校務。
今年瑞工家長會選出新任會長李佳縈，堅強的顧問團隊跟隨左右，也展現她對學校未來發展的衝勁與期待，而總是默默支持贊助的校友會與文教基金會，是一群對瑞芳高工充滿感情的學長學姊們組成，個個事業有成也不忘回饋母校，此次也提供捐助，祝福學校新一年有更宏大的氣象。
瑞芳高工在三大資源的滋養下，每年都有充足的弱勢助學金，幫助學生穩定向學，而接下來校方也會持續發展「住宿型特色學校」，讓各地區的優秀學子願意前來住宿學習，改善自習環境，更多時間培養出專業技能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言