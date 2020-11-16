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捷運南北環明年發包施工 北市今舉辦招商說明會

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市捷運局今舉辦環狀線Y26站土地開發案招商說明會，不少業者均參與。圖／北市捷運局提供
北市捷運局今舉辦環狀線Y26站土地開發案招商說明會，不少業者均參與。圖／北市捷運局提供

捷運環狀線北環及南環段工程將於今年完成細部計畫，北市捷運局今舉辦環狀線Y26站土地開發案招商說明會，不少大型開發商、建設公司等業者均出席，會中針對各項開發議題及招商條件討論。捷運局表示，將在11月30日前正式公告甄選投資人，預計明年10月底與最優申請人完成簽約。

環狀線Y26站座落在士林區精華地段，緊鄰士林國中小，距離士林捷運站約3分鐘步行路程，周邊商業活動及生活機能發展成熟。Y26站基地面積約317.93坪，使用分區為捷運開發區，土地均屬北市所有，未來將依大眾捷運系統土地開發辦法辦理甄選投資人作業，開發用地內的捷運設施將依土開辦法第8條交由投資人興建。

捷運局指出，此案開發後所興建的大樓，部分將作為北市府稅捐處士林分處的辦公處所，其他則由投資人在法令內自行評估規畫，並依據「台北市台北都會區大眾捷運系統土地開發權益轉換原則」進行權益分配。

捷運局表示，除了捷運士林站西側TOD共構大樓，未來在士林再生計畫的推動下，區域建設包含士林北投科學園區、台北表演藝術中心、劍潭濕地公園等陸續啟動，加上新光紡織、士林紙廠等商業複合開發案，將為士林整體區域帶來新動能。

環狀線共有東、南、西、北4個環段，完工後可行程完整的首都環型路網，透過捷運串聯既有軌道路網，提升大台北地區交通便捷。第一階段的西環段已在今年初通車，第二階段的北環段及第三階段的南環段於2019年5月31日獲行政院正式核定，全線長約20.66公里，共設18座地下車站，預計明年發包施工。

本工程將採用與環狀線第一階段系統相容的鋼軌鋼輪中運量系統，完工後與第一階段共有11座車站可直接與捷運、輕軌、台鐵及高鐵交會轉乘，串連13條輻射軌道路線，未來將銜接規畫中的東環段，形成49.2公里的首都環狀線。

北市捷運局今舉辦環狀線Y26站土地開發案招商說明會。圖／北市捷運局提供
北市捷運局今舉辦環狀線Y26站土地開發案招商說明會。圖／北市捷運局提供
捷運南北環全線長約20.66公里，共設18座地下車站，預計明年發包施工。圖／北市捷運局提供
捷運南北環全線長約20.66公里，共設18座地下車站，預計明年發包施工。圖／北市捷運局提供

捷運環狀線 北市 濕地公園

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