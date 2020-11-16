紓解鶯歌、八德交界車潮 福德一路177巷將拓寬

捷運三鶯線預計在2023年完工，其中位於新北鶯歌、桃園八德交界的鶯桃福德站，預估可吸引許多居民搭乘通勤，不過相連的福德一路及鶯桃路交通量大，未來恐更常塞車。為此，新北市及桃園市將合作拓寬兩市交界的福德一路177巷，作為替代道路，目前正在協調用地取得，將依用地比例各自負擔經費，並由桃園市府施作。

鶯桃福德站座落於福德一路上，道路寬28公尺，目前中央分隔島以最小施工區域圍設7公尺寬工地，施工期間仍維持原有雙向各兩車道通行，不過雙向車道各縮減1.5公尺，人行道也各縮減1公尺。

新北捷運局指出，為配合鶯桃福德站施工，並紓解福德一路及鶯桃路交通量，將分兩期拓寬福德一路177巷，總長約1.18公里，以兩市用地各約二分之一及減少拆遷為拓寬原則。

新北捷運局表示，第一階段福德一路至德昌街約0.6公里，新北及桃園用地各占55.4%及44.6%，第二階段德昌街至興豐路約0.58公里，用地各佔54.5%及45.5%，總工程費約3800萬，將由新北市府設計，桃園市府施作，並依用地比例各自分擔經費。

新北捷運局副局長林耀長說明，目前兩市正在各自協調用地取得，取得用地後，即可開始施工，總工程時間約6個月內，完工後路幅總寬將達8公尺。

新北市長侯友宜今與桃園市長鄭文燦共同前往鶯桃福德站視察，侯友宜表示，福德一路177巷涉及兩市土地，謝謝鄭市長願意跟新北市共同開發，大家一起把瓶頸路段打開；鄭文燦則說，新北市完成規畫後，兩市會用分擔的方式，將福德路117巷拓寬，讓當地交通更方便。