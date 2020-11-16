淡水公園預定地閒置 地方盼成運動公園

新北市淡水區淡海新市鎮濱海路三段附近，有一塊新北市府所規劃的「公21」公園預定地，面積有2公頃，長期用地閒置，市議員鄭宇恩邀集景觀處、新工處以區公所會勘，希望能夠將這一塊公園預定地活化，打造一處運動公園。

新北市議員鄭宇恩表示，依照會勘市府局處所提供的資料顯示，這一塊「公21」預定地，面積共有2公頃相當大，但是寬只有40米，屬於一座狹長形的場地，原本是希望可以做一個足球場，但標準11人制的足球場最少也要60米的寬度，因此無法做為足球場地，議員也希望可以朝向其他運動需球來施作。

由於這裡附近雖然有一座小型的網球場，不過一大片2公頃的用地長期閒置於此，加上新市鎮人口增加，議員希望可以盡早做規劃，讓這一座公園預定地可以朝向多元化的運動公園或是提供寵物需求的公園來進行，改造這原本雜草叢生的景像，除了可以改善市容，也能夠增加市民運動場地。