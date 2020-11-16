跨茄苳溪橋斑駁長青苔 汐止里長盼重新粉刷

汐止基隆河步道每天很多人散步休閒，不過，在跨越茄苳溪出水口的橋樑因為時間一久，上頭的油漆早就剝落，再加上長青苔，影響整體景觀，所以，今(16)日相關單位人員就到現場會勘，地方也希望能夠重新粉刷，讓景觀更好。

難得天氣放晴，一大早就有不少人沿著基隆河自行車道沿線騎車或是走路散步休閒，而沿途看過去的風景也真的不錯，生態也很好，只是在跨越茄苳溪的這座橋，似乎有點美中不足，因為，幾年前擦的油漆剝落嚴重，顯的斑駁，還有汐止多雨長青苔，黑黑的一片，實在不好看。

城中里長廖福賢說，這一帶內社區大樓多，也鄰近汐止國泰醫院，每天散步休閒的人很多，也有民眾會走步道到市場買菜，只是這座橋的油漆已經好幾年，現在橋的兩側油漆斑駁剝落，影響整個門面，所以今天和市府高灘處會勘反應，希望相關單位能夠協助美化改善。

這座橋也剛好跨城中里及禮門里，兩位里長也有共識重新粉刷，至於上什麼顏色也交由水利局決定，整體考量，希望能夠盡快改善，讓基隆河步道景觀更好。