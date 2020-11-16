減碳有里票選 汐止禮門里勇奪全國第三

汐止區禮門里推動節能低碳有成，尤其會呼吸的道路更是全國首創，參加環保署「減碳有里、創意有你」網路票選活動，從原本不到一百票，在里民、親朋好友努力不中斷的投票後，終於以7000多票，得到全國第三名，這也讓里民們都好開心。

全國首創的會呼吸道路，可以說是汐止禮門里推動節能減碳的地標物，每年更是吸引國內外各地社團、鄰里或是公部門來參訪，尤其在市政府連年舉辦的里環境認證中，都拿下全壘打的好成績，這都是里民們共同打造完成的，而他們的凝聚力也在這次「減碳有里、創意有你」網路票選活動，再次展露。

里民說，每天一醒來就是投票，也號召親朋好友幫忙，所以，儘管因為晚了好幾天才起跑，但是一路苦追，終於拿到全國第三，真的很開心。

禮門里長李朝發表示，今年在新北市政府推薦下，參加環保署「減碳有里、創意有你」網路票選活動，一開始不知道有網路投票，晚了好幾天，也怕票數開出來不好看，所以，也找了附近學校校長、公所、清潔隊，當然，最重要的就是里民都一起努力，投票從9/28開始的一直到10/27為止，結果出爐以7522票，榮獲第三名，除了開心倒數幾天，在大家的努力下，守住第三名，更開心的是讓禮門里做的低碳成果，有更多人看到。