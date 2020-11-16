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三鶯線延伸八德段明年中提報中央 鄭文燦：由新北營運

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(右)桃園市長鄭文燦(左)今至兩市交界的鶯桃福德預定站視察。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右)桃園市長鄭文燦(左)今至兩市交界的鶯桃福德預定站視察。記者吳亮賢／攝影

捷運三鶯線預計2023年完工，目前整體進度達46.04%，新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今至兩市交界的鶯桃福德預定站視察。侯友宜表示，銜接桃園綠線的「三鶯延伸八德段」可行性研究去年底經行政院核定，預計明年6月完成綜合規畫及環境影響評估期末報告後，提報中央審議；鄭文燦則允諾，未來延伸八德段完工後，「由新北市府營運沒問題」。

三鶯線全長14.29公里，沿線共設有12座高架車站，包含土城2站、三峽5站、鶯歌5站以及機廠，路線起於土城線頂埔站，最後於鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌，並保留未來延伸至桃園八德地區與桃園捷運綠線銜接轉乘。

侯友宜表示，三鶯線通車後，從三鶯地區到台北市的通勤時間可減少20分鐘，緩解八德、鶯歌、三峽及土城的通勤人潮，「為了桃園跟新北的永續發展，捷運路網一定要相連」，三鶯延伸八德段預計明年6月可以完成綜規及環評，並提報中央審議。

侯友宜說，延伸八德段完工後，未來三鶯線終點站LB14站能與桃園捷運綠線G04站共站轉乘，讓北北桃生活圈更緊密，「未來從板南線接三鶯線，再接桃園綠線、機捷，交通便利性及營運量一定會大增。」

鄭文燦則表示，八德、鶯歌地區往土城共有7條公車路線，一天超過一萬人使用，可見三鶯線延伸八德段有很高的價值，因大部分路段都在新北市，所以由新北市營運沒問題，將由桃園市府編列預算、新北市代辦，「我們很有信心。新北的團隊做得很好。」

捷運局說明，三鶯延伸八德段總經費116.41億元，將由中央補助50.85億、桃園市負擔65.56億，明年獲行政院核定綜規及環評後，預計七年後可完工通車。

三鶯線跨國道三號路段。圖／新北捷運局提供
三鶯線跨國道三號路段。圖／新北捷運局提供
三鶯線延伸桃園八德段尾軌。圖／新北捷運局提供
三鶯線延伸桃園八德段尾軌。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線預計2023年完工，目前整體進度達46.04%。記者吳亮賢／攝影
捷運三鶯線預計2023年完工，目前整體進度達46.04%。記者吳亮賢／攝影
三鶯線鶯桃福德站空拍圖。圖／新北捷運局提供
三鶯線鶯桃福德站空拍圖。圖／新北捷運局提供

三鶯線 捷運

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