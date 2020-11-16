遭助理指控又與辦公室主任衝突 林穎孟：我不是慣老闆

無黨籍台北市議員林穎孟近期遭助理指控是慣老闆，上周又與辦公室主任發生衝突，林穎孟今在前往議會總質詢前接受採訪，再三強調自己並非慣老闆，事件爆發後仍與辦公室員工有互動，目前盡量少到辦公室避免衝突，至於與助理的勞資調解仍要等到12月才會進行。

林穎孟表示，目前她的狀況還OK，對於遭到助理指控，認為是過去工作上的認知不同才會造成誤會，只能盡力溝通，但因上周五被圍住，人身受到威脅，當下在辦公室的狀況讓她蠻害怕。

現在她都盡量不進辦公室，在外面咖啡店或自家辦公，還是會有助理幫她，可順利運作。指控她的助理只有2位，並非5位，現在還有3位辦公室員工在做事，且與他們都有互動。

至於能不能再回辦公室，林穎孟說，還沒想到那邊，現在只以順利工作不要起衝突為只要目標，她相信每個政治人物都會遇到一些壓力及挫折，這應該是每個政治人物都要面對的。

媒體問道，部分同事為時代力量黨籍，是否認為是時力在攻擊？林穎孟回應，雖然黨籍不同，但她不會做這樣的聯想，她沒有叫助理退黨，這是不實的；至於退黨後有無摩擦，確實大家態度上會有不同，還在了解中。

另外，對於辦公室助理希望林在質詢中能問到有關勞資問題？林穎孟表示，她的質詢稿是自己寫的，只有部分是助理提供的，他們雙方認知不一樣，質詢內容不一定是跟勞資有關，這個內容需要更多數字。

針對上周爆發衝突驚動警衛及議會，林穎孟辦公室主任表示，林穎孟進來辦公室不會對話，會發生衝突是因為那天林在群組說他他沒有職業道德，他希望林能說清楚。

主任說，工作群組裡本來就有說，那天開完會就把話講清楚，林的人身根本沒有受到威脅，沒有人威脅她，也沒有人罵她，因為完全沒有互動。

主任表示，目前工作群組還是有在運作，林穎孟偶爾會交代事情，但指控他一直跟蹤林是子虛烏有的事情。