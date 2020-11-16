快訊

證實有傳簡訊給丁怡銘 皇家傳承創辦人說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員轟社宅公安危機多 柯文哲怒：出錯必處分嚴辦

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
公宅消防設備故障多，市長柯文哲震怒，「我會回去問，出錯是誰要被處罰，先講清楚，我回去一定會嚴辦，我一定會處分，請議員放心。」記者林麗玉／攝影
公宅消防設備故障多，市長柯文哲震怒，「我會回去問，出錯是誰要被處罰，先講清楚，我回去一定會嚴辦，我一定會處分，請議員放心。」記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲的重大社宅政策，8年5萬戶已確定跳票，議員吳沛憶再度質疑，社宅公安也危機重重。議員點名青年一期、興隆D2等社宅，不僅剛完工半年就提報消防維修數十次；完工一年內還發生授信總機故障，議員轟，錢櫃大火發生後，各界質疑錢櫃無消防防護，沒想到台北市自己蓋的社宅，竟也沒防護計畫，恐成大公安漏洞。

對於公宅消防設備故障多，市長柯文哲震怒，「我會回去問，出錯是誰要被處罰，先講清楚，我回去一定會嚴辦，我一定會處分，請議員放心。」

柯文哲今天赴議會總質詢，吳沛憶說，柯文哲當年喊出8年5萬戶公宅政策已經確定跳票，現在下修為2萬戶，會不會也跳票？柯文哲回答，未來2年可以蓋完7千多戶社宅，任內2萬戶開工沒問題。

吳沛憶再度質詢，台北市政府是否針對社宅公共區域的消防公安總體檢？柯文哲一開始回答「我們自己蓋的，應該不會有問題才對！」

不過議員一一點出公宅消防申報、設備故障等問題，吳沛憶說，她調出青年一期、興隆D2的消防設備，發現這兩處公宅才完工半年，消防提報維護就各高達52次及45次。甚至青年一期去年7月才開放入住，卻在去年11月發生火災時，授信總機還無連線，11月更發生過兩次。

議員也統計，青年一期的公安設備，短短3個月內，就發生火警授信總機沒有連線、煙霧探測器等多項故障，甚至去年消防申報不合格，好不容易去年複查合格，今年又再度不合格，這是誰的責任？都發局長黃景茂說，這是廠商要有保固責任。

另外，除青年一期外，吳沛憶也統計健康公宅一年之內，也發生授信總機故障、火警探測器損壞；興隆D2一年之內受信總機故障、消防機組停機等問題，議員批評，這已經不是個案，到底台北市社宅還有多少消防設備故障、無法正常使用的問題？

柯文哲聽到台北市這麼多社宅有公安缺失，請議員將資料給他，柯說，「回去問出錯是誰要被處罰，先講清楚，我回去一定會嚴辦，我一定會處分，你放心。」

柯文哲 公安 吳沛憶 社會住宅

延伸閱讀

柯文哲推結婚補助 議員酸「進洞房」要不要補助？

柯文哲批聯開案地主是「都市蟑螂」 北檢不起訴

柯文哲拋結婚補助 網友不領情轟頭殼壞掉

丁怡銘失言風波 國民黨：應對抹黑媒體政治操作道歉

相關新聞

議員轟社宅公安危機多 柯文哲怒：出錯必處分嚴辦

台北市長柯文哲的重大社宅政策，8年5萬戶已確定跳票，議員吳沛憶再度質疑，社宅公安也危機重重。議員點名青年一期、興隆D2等...

遭助理指控又與辦公室主任衝突 林穎孟：我不是慣老闆

無黨籍台北市議員林穎孟近期遭助理指控是慣老闆，上周又與辦公室主任發生衝突，林穎孟今在前往議會總質詢前接受採訪，再三強調自...

柯文哲推結婚補助 議員打臉：台結婚高日韓 生育卻最低

台北市長柯文哲拋出結婚補助政策，引發熱議。台北市議員林穎孟今天提出大數據打臉柯文哲，議員以韓、日為例，其實台灣的結婚率都...

樹林焚化廠整建工程喊停 延至明年6月

新北市環保局原預定12月執行樹林焚化廠整建工程，但本來市府與清運業者合作設置的五股觀音山廢棄物暫置場因違規遭撤照，新北沒...

經國七海園區工程不斷延期還少付租金 市庫恐短收900萬

北市府10年前開始籌辦備卸任總統圖書館，並於大直興建「經國七海園區」，但北市議員許家蓓指出，2014年市府與宏達電董事長...

柯文哲推結婚補助 議員酸「進洞房」要不要補助？

台北市長柯文哲拋出結婚補助政策，引發熱議。民進黨北市議員王閔生今質疑，結婚補助真能解決少子化？補助結婚政策恐倒果為因？是...

捷運國父紀念館站2號出口增設電扶梯 明起開放

因應高齡化社會並提供更高品質與貼心的搭乘環境，台北捷運國父紀念館站2號出口日前完成電扶梯增設工程，此為北市捷運局進行第5...

柯文哲拋結婚補助 網友不領情轟頭殼壞掉

台北市長柯文哲日前拋出結婚補助政策，鼓勵市民先結婚再生子。民進黨台北市議員簡舒培也在臉書問網友，「認為台北市發結婚獎金，...

貢寮鮑當令 快來東北角吃美食賞秋芒

新北市「貢寮鮑」正值產季，新北市漁業處推薦2間餐廳給饕客，一間是位於龍洞岬與澳底間的「海洋牧場」，另一間則是馬岡漁港的極...

工研院將實驗室搬回家 遠端也能操作機器人

全球工廠積極迎向智慧製造，為協助台灣智動化產業發展，工研院將在11月26日舉辦「機器人作業系統（Robot Operat...

桃市府受贈1輛復康巴士 董事長發願捐滿全台22縣市

桃園市政府今天再度受贈一輛復康巴士，由品豐大中華證券投資顧問股份有限公司捐贈，董事長蔡彰鍠笑說，小時候喜歡玩大富翁，白手...

淡海輕軌藍海線通車 交長：八里軌道網評估

銜接新北市淡水市區與漁人碼頭的淡海輕軌第一期藍海線昨天通車，新北市長侯友宜、交通部長林佳龍出席見證，侯友宜當場爭取軌道建...

熱門新聞

台中捷運讚！沙鹿夫妻：半日遊變1小時好意外

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

等了11年！台中捷運承載恩怨情仇 列車啟動台中軌道元年

台中捷運今起免費試乘1個月 民眾搶搭7點首班車寫歷史

大四生鐵道迷請假迎台中捷運首班車 卻誤搭測試車好遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。