議員轟社宅公安危機多 柯文哲怒：出錯必處分嚴辦

台北市長柯文哲的重大社宅政策，8年5萬戶已確定跳票，議員吳沛憶再度質疑，社宅公安也危機重重。議員點名青年一期、興隆D2等社宅，不僅剛完工半年就提報消防維修數十次；完工一年內還發生授信總機故障，議員轟，錢櫃大火發生後，各界質疑錢櫃無消防防護，沒想到台北市自己蓋的社宅，竟也沒防護計畫，恐成大公安漏洞。

對於公宅消防設備故障多，市長柯文哲震怒，「我會回去問，出錯是誰要被處罰，先講清楚，我回去一定會嚴辦，我一定會處分，請議員放心。」

柯文哲今天赴議會總質詢，吳沛憶說，柯文哲當年喊出8年5萬戶公宅政策已經確定跳票，現在下修為2萬戶，會不會也跳票？柯文哲回答，未來2年可以蓋完7千多戶社宅，任內2萬戶開工沒問題。

吳沛憶再度質詢，台北市政府是否針對社宅公共區域的消防公安總體檢？柯文哲一開始回答「我們自己蓋的，應該不會有問題才對！」

不過議員一一點出公宅消防申報、設備故障等問題，吳沛憶說，她調出青年一期、興隆D2的消防設備，發現這兩處公宅才完工半年，消防提報維護就各高達52次及45次。甚至青年一期去年7月才開放入住，卻在去年11月發生火災時，授信總機還無連線，11月更發生過兩次。

議員也統計，青年一期的公安設備，短短3個月內，就發生火警授信總機沒有連線、煙霧探測器等多項故障，甚至去年消防申報不合格，好不容易去年複查合格，今年又再度不合格，這是誰的責任？都發局長黃景茂說，這是廠商要有保固責任。

另外，除青年一期外，吳沛憶也統計健康公宅一年之內，也發生授信總機故障、火警探測器損壞；興隆D2一年之內受信總機故障、消防機組停機等問題，議員批評，這已經不是個案，到底台北市社宅還有多少消防設備故障、無法正常使用的問題？

柯文哲聽到台北市這麼多社宅有公安缺失，請議員將資料給他，柯說，「回去問出錯是誰要被處罰，先講清楚，我回去一定會嚴辦，我一定會處分，你放心。」