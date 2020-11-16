新莊偶戲文化日11月22日登場 重現廟街風光

新莊偶戲文化日22日登場，在地超過一甲子的招牌「新西園掌中劇團」將和「霹靂布袋戲」街頭匯演，還有「布袋戲」主題變裝走秀、親子DIY麥芽餅等文化體驗，重現新莊廟街風光。

談到新莊與偶戲的淵源，新莊文化藝術中心主任吳麗羽接受中央社記者訪問表示，演師許天扶於民國2年在新莊創立小西園掌中劇團，至今已有百年歷史，第二代團主許王擅長文戲，即歷史劇，第三代許正宗所創「新西園」則以武打戲見長；台灣布袋戲第一代女演師、國寶級藝師江賜美，也是新莊人。

吳麗羽說，短短不過約200公尺的新莊廟街，許多百年傳統老店林立，古蹟廟宇密集，包括二級古蹟廣福宮、三級古蹟武聖廟及慈祐宮，也因為廟會活動密集，廟街359巷曾住了很多教唱戲曲的師傅，學戲曲的人都聚集於此教、學，該巷獲戲館巷稱號。

適逢今年新莊文化藝術中心創立25週年，新北市政府文化局辦理「藝起來新莊串門子」活動，在10月31日至11月22日期間，規劃多場舞台表演及移動式演出，以表演串聯新莊廟街與新莊文化藝術中心。

重頭戲「新莊偶戲文化日」11月22日下午2時至6時在新莊廟街舉辦，新西園掌中劇團及霹靂布袋戲將帶來傳統與新潮戲偶街頭大匯演，霹靂特別為新莊廟街量身打造專屬劇本，透過說書人以「移動式劇場」方式，重現新莊廟街過往風光，另有布袋戲主題變裝、親子DIY麥芽餅、街區導覽、廟街集章等文化體驗活動。

吳麗羽也推薦當天下午4時由新西園掌中劇團在武聖廟前帶來的演出，感受不同的偶戲表演方式，包括身段、口白、演出技藝等，甚至戲偶的精緻程度，都值得一賞。