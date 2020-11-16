柯文哲推結婚補助 議員打臉：台結婚高日韓 生育卻最低

台北市長柯文哲拋出結婚補助政策，引發熱議。台北市議員林穎孟今天提出大數據打臉柯文哲，議員以韓、日為例，其實台灣的結婚率都比日本、韓國都高，但台灣生育率卻最低，代表結婚率並不等於生育率。

柯文哲日前出席公開活動致詞時表示，現在年輕人不結婚「是人口急速老化的主要原因」，認為目前民政局政策有問題，應該是要先推結婚補助，而不是先推生產補助，還打算要在年底研擬結婚獎勵等制度，強調結婚率高生育率就高。

不過柯文哲今天赴議會總質詢，林穎孟以韓國、日本的生育率和結婚率為例，指在三個國家中，台灣的結婚率最高，但生育率卻是最低，並指出生育率和結婚率沒有因果關係。最後林穎孟表示，希望市府可以重新思考結婚獎金的政策，把錢花在刀口上。