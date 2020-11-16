柯文哲推結婚補助 議員打臉：台結婚高日韓 生育卻最低
台北市長柯文哲拋出結婚補助政策，引發熱議。台北市議員林穎孟今天提出大數據打臉柯文哲，議員以韓、日為例，其實台灣的結婚率都比日本、韓國都高，但台灣生育率卻最低，代表結婚率並不等於生育率。
柯文哲日前出席公開活動致詞時表示，現在年輕人不結婚「是人口急速老化的主要原因」，認為目前民政局政策有問題，應該是要先推結婚補助，而不是先推生產補助，還打算要在年底研擬結婚獎勵等制度，強調結婚率高生育率就高。
不過柯文哲今天赴議會總質詢，林穎孟以韓國、日本的生育率和結婚率為例，指在三個國家中，台灣的結婚率最高，但生育率卻是最低，並指出生育率和結婚率沒有因果關係。最後林穎孟表示，希望市府可以重新思考結婚獎金的政策，把錢花在刀口上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言