樹林焚化廠整建工程喊停 延至明年6月

新北市環保局原預定12月執行樹林焚化廠整建工程，但本來市府與清運業者合作設置的五股觀音山廢棄物暫置場因違規遭撤照，新北沒有空地可暫置多出來的垃圾量，環保局決定將12月的工程調整至明年6月，並尋求區域合作、靈活調度、加強稽查外縣市垃圾進新北市焚化廠3項應變措施，確保新北市有足夠的量能來處理新北市家戶垃圾。

樹林焚化廠本預計停爐整建1個月，預計新北會多出2萬7千多噸垃圾，市府讓清運業者在觀音山設置廢棄物掩埋場，但當地居民齊聲抗議，市府11日派人會勘後，認為業者未依原申請內容施工，並有擴大施工範圍情形，當日即廢止「臨時貯存場設置許可」。

新北市頓失唯一可解決垃圾過多的解方，在「居家垃圾不受影響、社區垃圾優先進場」收運原則下，考量到明年春節期間急遽增加的垃圾量，決定暫時停止樹林焚化廠整建計畫，將整建期程延至明年6月。

環保局說，市府從現在到明年中這段期間，會努力與其它縣市溝通，討論是否能夠合作在對方整建或歲修的時候協助焚化多出來的垃圾量，其實若能達成協議，各縣市都將能在境內焚化廠歲修、發生工安意外等原因停爐時互相替對方解決問題，這也是環保署一直希望的區域合作。

環保局指出，新北市日前已與台北市討論過相關議題，雙方都有一定的共識，且不只台北市，他們也會和桃園等外縣市溝通，盼能使問題一勞永逸。

環保局強調，為提升焚化爐品質、效能、降低廢氣排放，整建工程勢在必行，但市府一定會做好配套措施、應變部屬，確保所有家戶垃圾與社區垃圾不受影響。

環保局強調，現在全市垃圾量處於平穩狀況，若有清運業者，環保局會加強稽查業者哄抬收運價格或拒絕收運等問題，若因此導致社區或市場垃圾收運困難，惡行重大，他們將取消清運業者進場資格。