經國七海園區工程不斷延期還少付租金 市庫恐短收900萬
北市府10年前開始籌辦備卸任總統圖書館，並於大直興建「經國七海園區」，但北市議員許家蓓指出，2014年市府與宏達電董事長王雪紅成立的信望愛基金會簽約，規定須在5年內完工，但工期卻不斷展延，甚至給予市府每年350萬租金少於公告地價的1%，不僅有違約疑慮，若繼續如此，市庫未來每年將少收900萬元。
許家蓓表示，前總統李登輝今年逝世，北市長柯文哲曾表示若要籌備前總統李登輝紀念圖書館，將會全力配合，然而，北市府早在10年前就開始籌備卸任總統圖書館，並於大直興建「經國七海園區」，以BOT及OT方式經營。
根據契約內容規定，「經國七海園區」5年內須完工且營運，照理說園區2019年就該完工，但實際工程卻延至明年，還不一定能順利開幕；另，信望愛基金會原先想在園區興建設有18間雙人房的國際交流會館，但因旁邊有國防重地，包含國防部及海軍司令部，引發國安爭議。
許說，該「經國七海園區」土地為北市府所有，根據投資契約規定，興建期間的土地租金應以公告地價1%收取、營運期間租金以公告地價3%收取，七海園區公告地價為4億2000萬，算起來地價的1%為420萬、營運後租金為1200萬，「但信望愛基金會從2015年起迄今，每年僅繳350萬租金」。
「350萬元到底怎麼算出來的？」許家蓓質疑，園區一簽就是50年的契約，根據契約內容規定，園區營運後若有盈餘租金可多收一點，「若沒有盈餘，北市府竟同意持續減租只收350萬」，也就是說，未來園區開放後，市庫每年將少收900萬，50年下來將少收上億元。
許家蓓要求，市長對於七海園區處理方式，應比照處理大巨蛋的魄力，全面檢視經國七海園區BOT與OT契約，且因園區緊鄰國安局及海軍司令部，市府也該說明未來該如何把關，勿讓民眾有國安疑慮。
對此，柯文哲表示，公告地價是多少就應該照著走，2012年他還沒上任，當時誰跟誰簽約，他不曉得。但就是依法行政，公告地價1%就收1%，該收多少租金就收多少，除非當時有專簽寫350萬，不然就是依法行政。之後會去詳查，「若有專簽就廢除，該怎麼收錢就怎麼收錢」。
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