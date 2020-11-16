柯文哲推結婚補助 議員酸「進洞房」要不要補助？

台北市長柯文哲拋出結婚補助政策，引發熱議。民進黨北市議員王閔生今質疑，結婚補助真能解決少子化？補助結婚政策恐倒果為因？是否成效不佳，還要推「進洞房補助」？柯文哲回應，之所以提出結婚補助政策，是因台北市有高達35%的人不結婚，所以解決少子化，結婚是先決條件。

柯文哲今天赴議會總質詢，王閔生質疑柯文哲拋出的結婚補助政策，已經引發網友熱議，議員質疑，結婚未必等於生子，但柯文哲拋出結婚補助，真能解決少子化？王閔生說，他並非反對補助結婚，而是否補助結婚沒成效解決少子，市府還要推動「進洞房補助」？柯文哲回應，獎金不是唯一的方法，而是很多方法的其中一項。

對於北市府明年是否推動結婚補助？北市副市長蔡炳坤表示，北市府後續會審慎、全面性評估。