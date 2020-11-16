捷運國父紀念館站2號出口增設電扶梯 明起開放

因應高齡化社會並提供更高品質與貼心的搭乘環境，台北捷運國父紀念館站2號出口日前完成電扶梯增設工程，此為北市捷運局進行第5個開放出口電扶梯改善工程，將於明日重新開放。

為打造優質無障礙搭乘環境與便利使用，北市捷運局針對已營運初期路網各車站出入口，進行「車站出入口應滿足於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯」計畫。

將捷運車站部分出口分階段改善為雙向電扶梯或增設電梯，預計2022年底將完成16個捷運車站、23處出口及4處站內月台，總計有62部電扶梯及1部電梯的改善工程。

捷運局指出，北捷每日運載量近200餘萬人次，車站出入口暫時封閉對通勤民眾確實造成不便，但電扶梯改善不同於一般捷運工程。

除要拆除既有樓梯及電扶梯、新設電扶梯安裝及測試、電纜線垃設等工作均在有限空間進行外，還要兼顧民眾需求及避免影響原有捷運出入口結構，施工上比新建工程困難，整體工序相當繁瑣及耗時。

捷運局表示，為兼顧民眾搭乘需求及營運安全，同時還受限於同一捷運線車站無法同時封閉2個出入口的安全考量下，才會分階段進行改善施工，除感謝民眾耐心等待外，也希望提供大眾更便利的捷運搭乘環境。