柯文哲拋結婚補助 網友不領情轟頭殼壞掉

台北市長柯文哲日前拋出結婚補助政策，鼓勵市民先結婚再生子。民進黨台北市議員簡舒培也在臉書問網友，「認為台北市發結婚獎金，會增加意願結婚，請留言+1」；「讓準備結婚的人想遷籍台北市登記結婚，請留言+2」，結果沒網友+1、+2，倒是有網友留言，「只能選3，頭殼壞掉」。

還有網友說，「如果夠的話，我每年都來結婚再離婚一次。」也有網友說，「現在有結婚獎金，以後會不會有離婚罰金?」，更有網友提到，「結婚、離婚、結婚、離婚，看能領幾次囉！」也有網友留說「(台北市)錢太多了！」

簡舒培也在臉書標註，柯文哲2016年刪除沒有法律授權的一次性補貼，卻在2020年提出結婚獎金？簡說，救柯的聲量機會大於救生育率。