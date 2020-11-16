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貢寮鮑當令 快來東北角吃美食賞秋芒

聯合報 / 記者柯永輝張睿廷／新北即時報導
海洋牧場旁的貢寮鮑養殖場，產地直送最新鮮。圖 / 新北漁業處提供
海洋牧場旁的貢寮鮑養殖場，產地直送最新鮮。圖 / 新北漁業處提供

新北市「貢寮鮑」正值產季，新北市漁業處推薦2間餐廳給饕客，一間是位於龍洞岬與澳底間的「海洋牧場」，另一間則是馬岡漁港的極東祕境餐廳「靠海生活」，除了品嘗美食，還可順便來趟小旅行，包括到草嶺古道賞芒花，或到三貂角燈塔拍美照。

「貢寮鮑」是貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱，生長在東北角沿岸純淨海域，養殖過程中未使用任何藥物，只餵食天然海藻，肉質緊實，口感鮮甜Q彈。

漁業者推薦2間在地特色餐廳嘗鮮，同時還能觀賞海景。一是在東北角頗有名氣的觀景海鮮餐廳「海洋牧場」，除了無敵海景外，最大特色便是餐廳旁的貢寮鮑養殖場，及用自產的新鮮貢寮鮑製成的各式料理及加工產品，許多老饕都是為了一嘗現烤新鮮貢寮鮑的滋味特地驅車前來。

另外則是位於馬岡漁港的極東祕境餐廳「靠海生活」，靠海生活以當地馬岡漁村著名的石頭屋景觀建築而成，為餐廳的一大特色，門前便是店家經營的貢寮鮑養殖場，壯麗海景加上產地直送的貢寮鮑料理，可享受視覺與味覺雙重饗宴。

來東北角小旅行，絕對不能錯過正值芒花季的草嶺古道及婚紗照熱點「三貂角燈塔」。草嶺古道為東北角最具代表性的山徑步道，步道上人文遺跡散布，可仰望青山亦可俯瞰海景。在秋高氣爽的11月，草嶺古道芒花綻放，彷彿在山頭鋪上一片銀白地毯，在落日的映照下更會閃出金黃光芒，美不勝收。

三貂角燈塔位於台灣極東點，是台灣最早看到日出曙光的地方，純白燈塔搭配藍天及波光粼粼的大海，充滿濃濃異國風情。燈塔旁廣場除了有希臘風圓拱型涼亭，還有許多充滿甜蜜浪漫氛圍的裝置藝術，吸引許多新人前來拍攝婚紗。

三貂角燈塔觀景步道除了無敵海景，還可遠眺龜山島。圖 / 新北漁業處提供
三貂角燈塔觀景步道除了無敵海景，還可遠眺龜山島。圖 / 新北漁業處提供
草嶺古道芒花在落日照耀下，散發出金黃色的光芒。圖 / 新北漁業處提供
草嶺古道芒花在落日照耀下，散發出金黃色的光芒。圖 / 新北漁業處提供
「海洋牧場」現烤自養的新鮮貢寮鮑，讓不少饕客專程驅車而來。圖 / 新北漁業處提供
「海洋牧場」現烤自養的新鮮貢寮鮑，讓不少饕客專程驅車而來。圖 / 新北漁業處提供

貢寮 燈塔

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