工研院將實驗室搬回家 遠端也能操作機器人

全球工廠積極迎向智慧製造，為協助台灣智動化產業發展，工研院將在11月26日舉辦「機器人作業系統（Robot Operating System, ROS）實機操作培訓課程」，實體與線上直播課程同步進行，並開發全台第一套機器人遠端實驗室（Remote Lab）創新線上學習模式，讓線上直播學習的學員也能透過遠端演練，實際操控機器手臂，如親臨實驗室現場，即日起對外招生。

工研院表示，當自動化走向智動化，機器人操作系統商機日益增加，如何在最短的時間達到自動化整合效益，是目前產業升級面臨到的極大需求，而ROS開源資料的整合，正可加速智動化的腳步。

對於機器人Maker產業的學習者而言，ROS整合感知、即時運動控制、影像處理、人工智慧、定位與導航等透過一致性的架構，有助於研發工程師開發智慧型解決方案。而對於機器人User產業的學習者而言，ROS-Industrial提供支援機器人四大家族等多種工業機器人的軟體包，其開源資料可依產線調整需求快速地進行二次開發，對一般產線操作人員而言，瞭解並具備ROS操作技能是通往機電整合/人機整合職涯領域的必備能力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，此次課程不僅推出Remote lab線上實驗室模式，讓企業學員無論參加現場或是線上學習都能實體演練手臂，並且為提升學員學習成效，提供在家自學的ROS數位課程，透過業師精闢示範解說程式碼執行幫助學員反覆練習與內化。

課後也規畫線上指導時間，讓學員能有機會與講師及學員社群交流諮詢解惑，達到加乘的學習效果，是針對企業學員所設計的高度彈性的線上、線下整合式數位學習方案。相關報名資訊。