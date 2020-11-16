桃市府受贈1輛復康巴士 董事長發願捐滿全台22縣市

桃園市政府今天再度受贈一輛復康巴士，由品豐大中華證券投資顧問股份有限公司捐贈，董事長蔡彰鍠笑說，小時候喜歡玩大富翁，白手起家闖出一番事業後，發現回饋社會相當重要，願望是要捐滿22個地方縣市，走遍全台。

蔡彰鍠29歲時，於新北市板橋區創立品豐大中華公司，業務為接受各單位委託，對證券投資相關事項提供研究分析意見或建議，2018年時板橋公司大樓樓上發生火災，他看見乘坐輪椅無法移動的老人家被救出，深切記得輪椅族的不便，便開始投入捐贈復康巴士。

蔡彰鍠表示，這是他捐贈的第4輛復康巴士，未來預計先在六都各捐1輛，也承諾桃園市長鄭文燦，第8輛及第9輛復康巴士會先捐給桃園的姊妹縣市馬祖及金門，發願要捐遍全國22個地方縣市，含離島金門、馬祖及澎湖，至少都要捐1台以上。此外，蔡彰鍠還特別加碼捐贈10萬元，補助清寒家庭。

鄭文燦指出，桃園市身心障礙者人數8萬6000多人，其中中重度身障對復康巴士有需求者約2萬7000多人，目前登記搭乘復康巴士人數約9300人，經常性搭乘者約3000多人，且復康巴士搭乘需求有逐年提高的狀況。

據統計，復康巴士107年度總營運趟次為27萬2774趟，108年度總營運趟次為34萬2976趟，109年截至9月底已有23萬1000趟，平均每月約有2萬5000趟次的交通接送服務，鄭文燦說，桃園升格前復康巴士數量僅90輛，無法滿足廣大身障人士的需求，自大力向民間招募後，截至今天已有182輛，目標是要達到200輛。