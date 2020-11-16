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桃市府受贈1輛復康巴士 董事長發願捐滿全台22縣市

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
品豐大中華證券投資顧問股份有限公司今天捐贈桃園市政府一輛復康巴士。記者陳夢茹／攝影
品豐大中華證券投資顧問股份有限公司今天捐贈桃園市政府一輛復康巴士。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府今天再度受贈一輛復康巴士，由品豐大中華證券投資顧問股份有限公司捐贈，董事長蔡彰鍠笑說，小時候喜歡玩大富翁，白手起家闖出一番事業後，發現回饋社會相當重要，願望是要捐滿22個地方縣市，走遍全台。

蔡彰鍠29歲時，於新北市板橋區創立品豐大中華公司，業務為接受各單位委託，對證券投資相關事項提供研究分析意見或建議，2018年時板橋公司大樓樓上發生火災，他看見乘坐輪椅無法移動的老人家被救出，深切記得輪椅族的不便，便開始投入捐贈復康巴士。

蔡彰鍠表示，這是他捐贈的第4輛復康巴士，未來預計先在六都各捐1輛，也承諾桃園市長鄭文燦，第8輛及第9輛復康巴士會先捐給桃園的姊妹縣市馬祖及金門，發願要捐遍全國22個地方縣市，含離島金門、馬祖及澎湖，至少都要捐1台以上。此外，蔡彰鍠還特別加碼捐贈10萬元，補助清寒家庭。

鄭文燦指出，桃園市身心障礙者人數8萬6000多人，其中中重度身障對復康巴士有需求者約2萬7000多人，目前登記搭乘復康巴士人數約9300人，經常性搭乘者約3000多人，且復康巴士搭乘需求有逐年提高的狀況。

據統計，復康巴士107年度總營運趟次為27萬2774趟，108年度總營運趟次為34萬2976趟，109年截至9月底已有23萬1000趟，平均每月約有2萬5000趟次的交通接送服務，鄭文燦說，桃園升格前復康巴士數量僅90輛，無法滿足廣大身障人士的需求，自大力向民間招募後，截至今天已有182輛，目標是要達到200輛。

除大力募集復康巴士外，市府也致力於舊車汰換，鄭文燦提及，針對年限逾8年或里程逾20萬公里的老舊車輛，將先行停駛並進行汰換，目前已經汰換61輛，鼓勵民間善心團體捐贈新車，為身障者提供更完善的交通服務。

品豐大中華證券投資顧問股份有限公司今捐贈桃園市政府一輛復康巴士，圖左起，社會局長鄭貴華、桃園市長鄭文燦、董事長蔡彰鍠及其夫人楊曉琳一同合影留念。記者陳夢茹／攝影
品豐大中華證券投資顧問股份有限公司今捐贈桃園市政府一輛復康巴士，圖左起，社會局長鄭貴華、桃園市長鄭文燦、董事長蔡彰鍠及其夫人楊曉琳一同合影留念。記者陳夢茹／攝影
品豐大中華證券投資顧問股份有限公司今天捐贈桃園市政府一輛復康巴士。記者陳夢茹／攝影
品豐大中華證券投資顧問股份有限公司今天捐贈桃園市政府一輛復康巴士。記者陳夢茹／攝影

巴士 鄭文燦 身障者

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