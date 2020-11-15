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慶淡海輕軌通車 600秒高空煙火照亮淡水河
淡海輕軌第一期藍海線今下午2點正式營運，新北市政府捷運局於淡水漁人碼頭觀海廣場籌辦「藍海嘉年華」，吸引大批民眾前往。除有園遊會、蘋果劇團表演及魔術秀，長達600秒的高空煙火秀更是重頭戲，照亮整片淡水河面，最後還有歌手陳彥允、畢書盡，搖滾團體八三夭壓軸演出。
捷運局指出，今天的煙火秀，是繼8月底的七夕煙火後，再次於淡水漁人碼頭登場，時間長達600秒，高空煙火共2200發，堪稱是新北史上最大規模煙火秀。開場以華麗線條升空、各式顏色輪流變化，打造雪花繽紛效果，接著施放水母煙火，搭配漸層水藍波動，牡丹煙火則象徵大海，代表淡水獨一無二美景，還有大小朋友都喜歡的笑臉煙火，添加歡樂氣氛，結尾以金黃色的錦冠煙火連續升空施放，為藍海線通車嘉年華，畫下美好句點。
捷運局表示，不少民眾搭乘首日通車的輕軌至淡水漁人碼頭站後，再步行前往活動廣場，高空煙火秀在淡水河兩岸都能觀賞，除了就近的漁人碼頭廣場、觀景平台以及情人橋，八里風帆碼頭廣場及八里觀海長堤都是熱門觀賞點。
新北捷運局表示，因應活動，現場將視人、車潮，進行漁人碼頭出入口及周邊道路管制，並加派員警、義交於各路口疏導交通，捷運警察分隊同時維護輕軌的行車秩序。鼓勵市民離場時，可搭乘輕軌或利用大眾運輸工具，淡海輕軌營運時間至晚上12點，將視現場旅客搭乘情形，彈性調整班距，交通局也將協助客運業者加開班次疏運。
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