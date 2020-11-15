輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工

淡海輕軌藍海線第二期原定行駛淡水老街路線，但遭當地民眾強力反對，經過多次座談會，新北市府決議改推「河岸路線」，已於10月29日提送修正計畫到中央審議。交通部長林佳龍今出席藍海線第一期通車典禮時表示，已在進行評估，會跟地方密切合作；新北捷運局則說，若獲中央核定，最快明年動工、2025年完工。

行政院2013年核定淡海輕軌綜合規畫報告，分為二期興建，第一期為綠山線紅樹林站至崁頂站、藍海線淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站；第二期為藍海線淡水站至淡水漁人碼頭站。全長13.99公里、共設20座候車站以及1座機廠。

其中藍海線第二期原規畫行經淡水老街，但當地店家認為會壓縮商圈空間，造成觀光人潮下降；居民則擔心影響用路權、消防救護，甚至衝擊文化古蹟，該方案遭強烈反彈。

新北捷運局指出，經評估後，改朝「河岸路線」方案推動，車站仍維持6站，起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭。

對於河岸方案，林佳龍今也表示，「侯市長對大台北地區的交通運輸建設，有很完整的看法，這跟我的想法一致」，包括藍海線第二期、八里輕軌跟周邊軌道路網，一定要超前部署，「交通部已經在進行評估，會跟地方密切合作。」

新北捷運局副局長林耀長說，目前正在做細部設計，待中央核定河岸方案後，預計明年動工，最快2025年完工。