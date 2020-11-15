聽新聞
test
0:00 / 0:00
輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工
淡海輕軌藍海線第二期原定行駛淡水老街路線，但遭當地民眾強力反對，經過多次座談會，新北市府決議改推「河岸路線」，已於10月29日提送修正計畫到中央審議。交通部長林佳龍今出席藍海線第一期通車典禮時表示，已在進行評估，會跟地方密切合作；新北捷運局則說，若獲中央核定，最快明年動工、2025年完工。
行政院2013年核定淡海輕軌綜合規畫報告，分為二期興建，第一期為綠山線紅樹林站至崁頂站、藍海線淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站；第二期為藍海線淡水站至淡水漁人碼頭站。全長13.99公里、共設20座候車站以及1座機廠。
其中藍海線第二期原規畫行經淡水老街，但當地店家認為會壓縮商圈空間，造成觀光人潮下降；居民則擔心影響用路權、消防救護，甚至衝擊文化古蹟，該方案遭強烈反彈。
新北捷運局指出，經評估後，改朝「河岸路線」方案推動，車站仍維持6站，起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭。
對於河岸方案，林佳龍今也表示，「侯市長對大台北地區的交通運輸建設，有很完整的看法，這跟我的想法一致」，包括藍海線第二期、八里輕軌跟周邊軌道路網，一定要超前部署，「交通部已經在進行評估，會跟地方密切合作。」
新北捷運局副局長林耀長說，目前正在做細部設計，待中央核定河岸方案後，預計明年動工，最快2025年完工。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言