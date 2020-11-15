五股垃圾山中央軸第三期道路啟用 環境變美了

新北市近期大力整頓五股垃圾山，推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，至今已拆除364家違建，除了先前完成的中央軸帶一、期道路整建工程，三期道路工程也於11月完工，即日啟用，新北市在此新闢8公尺寬道路，將原本的簡陋道路改為平順、筆直的道路，利用周邊工廠廢棄物打造再生藝術造景，大幅改善當地環境。

五股垃圾山長期受洪水平原管制規定，發展停滯，滿地垃圾、廢棄物，違章工廠林立，成為當地衛生與治安死角，市民避之惟恐不及。

新北市去年9月推動計畫整頓，至今年9月底共拆除364家違章建築，剩下的220間廠家都已完成用地變更編定申請，年底會改建為鐵皮。

新北市城鄉局指出，所有建築都必須採正立面設計，加強綠化、開窗、屋頂也須以平屋為原則，建築立面及屋頂色彩則以白、淺灰或深灰色系為主，輔助色系含企業標誌色彩，以不超過表面積10%為原則，強化整體美觀。

除了改變工廠樣貌，市府也同步開始整頓「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」，透過綠美化將土地整理為景觀綠地，並興闢中央廊帶道路，北起中興路、南迄成泰路，其中第一期、第二期都已於今年3月、7月陸續完工，除了開闢一條350公尺的新道路，也打造了混凝土管彩繪「躲貓貓」主題作為藝術地景的「五股新冪境」綠化空間，加上這次完工的中央軸帶第三期道路，大幅翻新中央軸帶整題環境。

新北市工務局表示，中央軸帶第三期道路全長共615公尺，起點會相連第二期的五股新冪境，終點則在成泰路一段98巷，寬達8公尺。

工務局指出，此次工程還在沿路綠美化國有地，將附近工廠拆遷後留下的廢輪胎、混凝土塊、鐵絲網打造成百寶箱混凝土彩繪、繽紛輪胎地景與寶特瓶造型牆等再生藝術造景。

工務局強調，這條中央軸帶道路是未來周邊工廠通行的重要道路，市府不只美化環境，還一併改善自來水、電力、電信、監視器等管線等基本設施。