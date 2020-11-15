快訊

丁怡銘牛肉麵事件 北市警：受理一民眾告發案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲拋結婚補助政策 她批製造聲量的嘴砲式政策

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

因應高齡、少子化社會，台北市柯文哲昨拋出，北市府將提出結婚補助政策，鼓勵市民先結婚再生子。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，柯文哲斷錯診、給錯藥，誰會為獎金決定結婚？結婚為何一定會生孩子？

游淑慧說，明年度預算已在議會審查，編進來了嗎？若沒編進來，明年怎實施？如果是未經討論、未編預算的政策，純粹就是柯文哲用來製造新聞聲量的嘴炮式政策。

游淑慧說，台北市去年受雇人報酬平均53萬5324元，這數字整整倒退嚕5年，低於2014年北市受雇人報酬56萬5976元，而且一口氣倒退五年，這是六都少見。但市長柯文哲從未對此提出討論和解方，甚至連原因，市府官員都不知道。

游說，當收入越來越少，物價越來越高，必然結果就是日子越來越難過。日子難過，誰敢成家育兒？誰會為了一次性、幾萬元獎金就決定結婚呢？

游淑慧指出，結婚意願低是因欠獎勵誘因？還是收入不夠、難以成家？市府要先搞清楚。台北市的經濟和商機持續倒退、勞工的收入減少，這才是市府更要關心和處理。

游淑慧提到，台灣已通過同性婚姻之法律保障後，如果市府將「不婚與少子化」、「結婚與生子」不當連結，為了救生育率而要鼓勵結婚；那未來市府對同性伴侶結婚，要不要給予獎金呢？

游淑慧批評，北市府明年度的預算，目前在議會審查，如果沒編進來，明年要怎麼實施？當柯文哲製造聲量成癮，柯的異想天開發言，確會讓別人無言。柯文哲突然拋出來的政策，如果是未經討論、未編預算，那純粹就是製造新聞聲量的嘴炮式政策。

結婚 北市 游淑慧 柯文哲

延伸閱讀

邱議瑩嗆腦子壞？ 游淑慧酸陳時中應送吃會聰明豬睪丸

相關新聞

柯文哲拋結婚補助政策 她批製造聲量的嘴砲式政策

因應高齡、少子化社會，台北市長柯文哲昨拋出，北市府將提出結婚補助政策，鼓勵市民先結婚再生子。國民黨台北市議員游淑慧今天在...

林佳龍透露淡水入選2021經典小鎮 「就是要加碼建設」

交通部長林佳龍今出席淡海輕軌藍海線第一期通車典禮，他致詞時也透露，淡水區已入選交通部觀光局評選的2021年台灣經典小鎮，...

查獲1723件「地下違建」缺失 議員要求完成普查

北市去年5月遭踢爆側溝附掛纜線及接續盒雜亂不堪，導致北投、士林、內湖等多處淹水，北市議員王欣儀痛批，歷經1年半，各種違規...

幫喬環狀線經營權？ 林佳龍：柯、侯都是國家領導層級

雙北為了環狀線經營權隔空喊話多次，交通部長林佳龍今出席淡海輕軌第一期藍海線通車典禮時表示，民選首長有民意壓力，任期有限，...

爭軌道建設 侯友宜：新北市不是誰的附屬品

淡海輕軌藍海線今舉行通車典禮，新北市長侯友宜致詞時也不斷向台下的交通部長林佳龍爭取軌道建設的補助及核定，侯表示，「新北做...

侯友宜爭新北建設 林佳龍妙回：很適合當交通部長

淡海輕軌藍海線第一期今舉行通車典禮，新北市長侯友宜與交通部長林佳龍皆出席，侯友宜現場也多次向林佳龍爭取新北建設的補助與核...

侯友宜當面跟林佳龍爭取建設 「你剛轉頭我再說一次」

淡海輕軌藍海線第一期今正式通車，新北市長侯友宜、交通部長林佳龍皆出席見證，侯友宜致詞時也不忘把握機會，向台下的林佳龍爭取...

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

銜接淡水市區與漁人碼頭的淡海輕軌第一期藍海線今上午舉行通車典禮，新北市長侯友宜、交通部長林佳龍皆出席見證，侯友宜表示，淡...

青年景觀競賽作品 展至下月20日

2020全國青年景觀競賽優勝隊伍昨天公布，新北市長侯友宜頒獎。今年以「好玩、有吸引力、有功能、友善」為主題，結合國際景觀...

靈鷲山無生道場 9分鐘平安禪

位在台灣東北角的靈鷲山無生道場依山傍海，視野遼闊，縱覽海岸線美景，名列台灣宗教百景之一，融合漢傳、南傳、藏傳佛教三乘合一...

北市「公車連班」 柯：用科技解決

台北公車常出現「公車連班」，班班頭尾相連遭詬病。議員李建昌指出，同一路線公車出現頭尾相連或短時間內來很多班，常3、5分鐘...

鼓勵民眾結婚救生育率 北市擬明年推獎勵金

台北市勞動局今舉辦中高齡就業博覽會，市長柯文哲致詞時提到人口老化議題，他認為現在年輕人不結婚「是人口急速老化的主要原因」...

熱門新聞

水情吃緊 台積電新廠營建商使用射霧器有效抑制揚塵

新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

與車爭道？ 桃園站旁人行道被塗銷

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

農地種電爭議大 苗栗重開審查三階段模式把關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。