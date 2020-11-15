柯文哲拋結婚補助政策 她批製造聲量的嘴砲式政策

因應高齡、少子化社會，台北市長柯文哲昨拋出，北市府將提出結婚補助政策，鼓勵市民先結婚再生子。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，柯文哲斷錯診、給錯藥，誰會為獎金決定結婚？結婚為何一定會生孩子？

游淑慧說，明年度預算已在議會審查，編進來了嗎？若沒編進來，明年怎實施？如果是未經討論、未編預算的政策，純粹就是柯文哲用來製造新聞聲量的嘴炮式政策。

游淑慧說，台北市去年受雇人報酬平均53萬5324元，這數字整整倒退嚕5年，低於2014年北市受雇人報酬56萬5976元，而且一口氣倒退五年，這是六都少見。但市長柯文哲從未對此提出討論和解方，甚至連原因，市府官員都不知道。

游說，當收入越來越少，物價越來越高，必然結果就是日子越來越難過。日子難過，誰敢成家育兒？誰會為了一次性、幾萬元獎金就決定結婚呢？

游淑慧指出，結婚意願低是因欠獎勵誘因？還是收入不夠、難以成家？市府要先搞清楚。台北市的經濟和商機持續倒退、勞工的收入減少，這才是市府更要關心和處理。

游淑慧提到，台灣已通過同性婚姻之法律保障後，如果市府將「不婚與少子化」、「結婚與生子」不當連結，為了救生育率而要鼓勵結婚；那未來市府對同性伴侶結婚，要不要給予獎金呢？

游淑慧批評，北市府明年度的預算，目前在議會審查，如果沒編進來，明年要怎麼實施？當柯文哲製造聲量成癮，柯的異想天開發言，確會讓別人無言。柯文哲突然拋出來的政策，如果是未經討論、未編預算，那純粹就是製造新聞聲量的嘴炮式政策。