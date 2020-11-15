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查獲1723件「地下違建」缺失 議員要求完成普查

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
業者人手孔內放置接續盒，但市府卻無任何相關數據。圖／北市議員王欣儀提供
業者人手孔內放置接續盒，但市府卻無任何相關數據。圖／北市議員王欣儀提供

北市去年5月遭踢爆側溝附掛纜線及接續盒雜亂不堪，導致北投、士林、內湖等多處淹水，北市議員王欣儀痛批，歷經1年半，各種違規情況仍未改善，自去年起至今年9月，光是清查纜線業者「用餘設施」（含餘線、接續盒）及「垂落」，就查獲1723件缺失，要求市府完成普查，且所有業者須確實申報接續盒數量及位置，減少用餘設施違規亂掛情況。

王欣儀指出，數位時代來臨，需要大量光纖網路的建設，許多行動電話、有線電視及固網運用北市雨水下水道及側溝開放暫掛纜線，目前申請暫掛纜線業者共18家，附掛纜線長達1萬4千800多公里。

然而，雜亂不堪的側溝附掛纜線及接續盒，恐造成排水、淹水問題。依照「台北市下水道橋梁隧道附掛纜線管理自治條例」規定，接續盒僅能設置在下水道、過溝蓋板及人手孔，其餘「側溝」及「連接管」禁止設置接續盒。

王欣儀表示，自去年起至今年9月，北市工務局及水利處僅完成大安、中正、萬華、松山、信義等5個行政區纜線缺失的清查，但發現相關缺失案件高達1723例，其中北市18家纜線業者，就有15家因違規而遭受裁罰或遭扣懲罰性違約金。

此外，18家纜線家業者在下水道內的接續盒有3246個、放在過溝蓋板內有8432個，但人手孔內則沒有任何統計數據，北市府去年允諾精進管理，要求業者確實提報接續盒數量，但至今已1年半，卻無實質改善。

王欣儀表示，以北市BOT廠商台智光為例，其申請附掛纜線長度為3290公里，占附掛纜線總長僅22％，卻在下水道內設置294個接續盒、過溝蓋板設置8369個，占全市下水道及過溝蓋板內接續盒7成4，質疑數字不合理。

另外，有5家業者在下水道及過溝蓋板內的接續盒數量為零，王欣儀表示，放置在過溝蓋板、人手孔的接續盒都須繳費，若業者放置其中卻未繳費實為重大行政管理疏失，儼然成為「地下違章建築」。

王欣儀要求，相關局處應盡速完成普查、所有業者必須確實申報接續盒數量及位置，全面核實及加強巡查，減少用餘設施違規亂掛情形；工務局及水利局則表示，將會透過5組纜線的清查計畫逐步查核。

18家纜線家業者在下水道內的接續盒有3246個、放在過溝蓋板內有8432個。圖／北市議員王欣儀提供
18家纜線家業者在下水道內的接續盒有3246個、放在過溝蓋板內有8432個。圖／北市議員王欣儀提供

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