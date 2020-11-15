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幫喬環狀線經營權？ 林佳龍：柯、侯都是國家領導層級

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
交通部長林佳龍今出席淡海輕軌藍海線第一期通車典禮。記者吳亮賢／攝影
交通部長林佳龍今出席淡海輕軌藍海線第一期通車典禮。記者吳亮賢／攝影

雙北為了環狀線經營權隔空喊話多次，交通部長林佳龍今出席淡海輕軌第一期藍海線通車典禮時表示，民選首長有民意壓力，任期有限，但台北市長柯文哲及新北市長侯友宜都是國家領導層級的人，想的不會是一屆的得失，交通部會搭起橋梁成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，促成雙北共識及合作。

林佳龍指出，雙北是一個生活圈，很難做直接的切割，台北捷運公司成立較早，但新北捷運公司有營運輕軌的經驗；對於環狀線經營權，林佳龍說，因為交通部也有出資，會積極來協調，「兩位市長都有超越直轄市長的格局，相信會從全國跟首都發展來去合作。」

林佳龍表示，會藉由「北北基軌道路網政策溝通平台」，找出雙北共識，促成合作，交通部政務次長王國材也會向雙方了解意見，盡力找出交集，做出對民眾最好、最方便的規畫。

淡海輕軌

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