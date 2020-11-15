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爭軌道建設 侯友宜：新北市不是誰的附屬品
淡海輕軌藍海線今舉行通車典禮，新北市長侯友宜致詞時也不斷向台下的交通部長林佳龍爭取軌道建設的補助及核定，侯表示，「新北做大市，也要做大事，新北市要充滿信心，不是誰的附屬品。」
侯友宜指出，淡海輕軌第一期藍海線通車後，淡江大橋也將於2024年完工，未來可施放全世界最棒的跨年煙火，成為世界級地標。他也強調，未來的淡北道路、八里輕軌、觀音山纜車及台15線拓寬，都還要中央支持，才可以帶動後續的淡水發展。
侯友宜也提到，目前正送到中央核定的安坑輕軌，以及捷運三鶯線、樹林萬大線，都希望交通部能多幫忙，讓新北捷運路網更加方便，帶動新北未來願景，「新北做大市，也要做大事，新北市要充滿信心，不是誰的附屬品。」
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