台中天津商圈自備購物袋 12月1日開跑送好康

台中市政府環保局與慈濟基金會在天津路服飾商圈合辦「減塑同盟」暨「不塑商店」雙認證活動，民眾只要到天津商圈合作店家消費，不限金額，只要自備購物袋，並在粉絲頁留言，就可獲得環保手工皂或阿罩霧培養土，從12月1日至31日止，作環保又可賺好康。

環保局代理局長陳宏益表示，天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業的最大營運據點，聚集超過300間服飾店家，這次選定天津商圈，與慈濟基金會共推減塑行動，鼓勵民眾購物時，響應環保自備購物袋，透過源頭減量，減少使用一次性塑膠袋，活動成功後將再推到其他商圈及店家。

環保局說明，民眾只要自備購物袋在天津商圈活動店家不限金額消費，並在臉書粉絲專頁「台中好環保」（https://www.facebook.com/recycle.tcepb）的減塑雙認證活動貼文底下留言指定標語，上傳「減塑同盟 x 不塑商店」活動標誌合影，就可獲得環保手工皂或阿罩霧培養土，每人至多領取2份，送完為止，活動自12月1日至31日止，歡迎踴躍參加。