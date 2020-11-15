侯友宜當面跟林佳龍爭取建設 「你剛轉頭我再說一次」

淡海輕軌藍海線第一期今正式通車，新北市長侯友宜、交通部長林佳龍皆出席見證，侯友宜致詞時也不忘把握機會，向台下的林佳龍爭取各項建設的核定及補助，期間林佳龍一度轉頭跟坐在旁邊的鐵道局長胡湘麟談論事情，不料立刻被侯友宜出聲提醒，「部長你剛轉頭，我再講一次」，引來不少民眾拍手叫好。

侯友宜指出，淡海輕軌藍海線第一期通過交通部核定，於今日正式通車，雖然只有短短三站，但具有不一樣意義，可結合綠山線以及交通部核定中的藍海線第二期河岸路線，帶動整體運量、觀光，「第二期也要麻煩部裡面給予支持、加油。」

侯友宜也提到，2024將完工的淡江大橋，將成為新北甚至全台灣的新地標，成為出入境台灣時，映入眼簾的家鄉記憶，另外淡北道路經費也在行政院核定中，期待能夠在明年順利動工，打通淡水人對外的任督二脈，連接淡江大橋的八里輕軌也在核定中，「目前正在可行性核定，拜託交通部幫我們盡速核定」。

此外，侯友宜強調，淡江大橋完工後，車流會大量從台北港轉入64及61快速道路，並從台15線銜接林口，因此台15線一定要拓寬，這才是解決淡水後續發展的重要里程碑，「拜託交通部公路總局，我們計畫已經寫好，預算高達38億」。