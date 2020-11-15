淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

銜接淡水市區與漁人碼頭的淡海輕軌第一期藍海線今上午舉行通車典禮，新北市長侯友宜、交通部長林佳龍皆出席見證，侯友宜表示，淡海輕軌未來可連結八里輕軌及淡江大橋，帶動更多觀光人潮，並串聯左右岸交通；新北捷運公司表示，今下午2點3分將從漁人碼頭發出首班列車，晚上則會在漁人碼頭觀海廣場施放高空煙火，還有重量級歌手、團體壓軸演出，歡迎民眾參與。

侯友宜指出，淡海輕軌繼綠山線2018年底通車後，第一期藍海線也於今日正式營運，綠山加藍海，串聯路網更便利，第一期全線通車後將採兩種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站，及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，與綠山線重疊路段班距縮短到尖峰6分鐘、離峰7.5分鐘，預期可提升整體運量、帶動觀光。

侯友宜表示，除了淡海輕軌，淡江大橋也將於2024年完工，可帶動觀光及產業，今天晚上也將在漁人碼頭施放600秒煙火，為未來的淡江大橋跨年煙火暖身，「淡江大橋不但是北台灣的地標，更是世界級的景點」。

新北捷運公司表示，淡海輕軌藍海線第一期雙向首班列車將於2點3分從漁人碼頭站發車、2點7分從紅樹林發車，今起一個月內，民眾持電子票證搭乘第一期區間台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站免計費。

新北捷運局表示，今下午3點將於淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦「藍海通車嘉年華」，邀請近30家淡水在地攤商進駐舉辦園遊會，有兒童劇團及在地團體演出，晚上7點30分還有長達10分鐘的高空煙火秀，最後壓軸由歌手畢書盡、搖滾團體八三夭輪番飆唱。