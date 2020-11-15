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興國公園擴建導入參與式設計 斥資446萬元明年7月開工

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
位於南京商圈的興國公園將進行擴建工程，此為完工模擬圖。圖／北市公園處提供
位於南京商圈的興國公園將進行擴建工程，此為完工模擬圖。圖／北市公園處提供

位於南京商圈的興國公園，為提供民眾更舒適的遊憩空間，將進行擴建工程，結合光復東村歷史解說工作坊型式及舉辦公園設計民眾說明會，收集民眾意見及讓其參與公園擴建設計的討論，使擴建後的公園更能貼近民眾需求；北市府將斥資446萬8000元，進行總面積為7766平方公尺的擴建工程。

北市公園處長陳榮興指出，透過與民眾對話、觀點及討論，不僅能讓更多人了解都市綠地、在地特色及全齡共享精神的重要性，也以良性溝通為原則，激盪出空間規畫的共識；公園處副處長曹彥綸則說，擴建工程除增加綠空間及休憩場所，也引進透保水設施，減緩都市熱島效應。

公園處園藝科長楊國瑜說明，興國公園位於中山區龍江路、遼寧街及遼寧街116巷之間，公園設計規畫為東側綠地保留原有大樹並銜接捷運站街角廣場、景觀水池有豐富水生植栽及動物、街邊道路留設公車停等區、造型棚架結合體健設施及座位提供休憩。

遊戲區位於廣場及大草皮之間，遊具以「空軍眷村」為設計發想，地景設計搭配造型爬網、溜滑梯及盪鞦韆，遊戲地形結合坡道，讓民眾可共融共遊，充分展現對不同族群使用者的友善；公園內部除有安全照明，也設置間接照明打造溫馨氣氛。

公園處表示，希望透過興國公園擴建工程，能在台北商圈中找回以前眷村街頭巷尾鄰居熟識的熱絡感，此工程將斥資446萬8000元，施工面積為7766平方公尺，預計明年6月發包、7月開工、後年3月完工。

不少民眾參與公園設計說明會，參與並提出對於公園規畫的建議。圖／北市公園處提供
不少民眾參與公園設計說明會，參與並提出對於公園規畫的建議。圖／北市公園處提供
不少民眾參與公園設計說明會，參與並提出對於公園規畫的建議。圖／北市公園處提供
不少民眾參與公園設計說明會，參與並提出對於公園規畫的建議。圖／北市公園處提供

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